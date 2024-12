Meloni-Provenzano, tensione in aula, lui: “La Meloni si imbuca alle cene” la replica della premier è da applausi

Il dibattito in Parlamento tra Giorgia Meloni e Peppe Provenzano ha acceso le discussioni politiche. Dalle accuse di protagonismo alle repliche taglienti, l’aula si è infiammata.

Provenzano accusa Meloni: “Smania personale e marginalità europea”

Durante un intervento alla Camera sulle comunicazioni del governo in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre, Peppe Provenzano, deputato del Partito Democratico e responsabile Esteri, ha lanciato dure critiche alla premier Giorgia Meloni. “Meloni parla di protagonismo dell’Italia. Non si confonda, lei non è l’Italia”, ha dichiarato Provenzano, accusando la leader di Fratelli d’Italia di mettere il proprio interesse personale al di sopra di quello nazionale.

Provenzano ha citato episodi recenti per sostenere la sua posizione, come la partecipazione di Meloni a una cena riservata ai capi di Stato a Parigi, in compagnia di personalità come Donald Trump e Elon Musk. “Qui, di protagonismo, c’è solo la sua smania personale. Non veniteci a parlare di interesse nazionale o del popolo. Lei ormai parla solo con i suoi amici famosi”, ha aggiunto il deputato dem, sottolineando una presunta incoerenza tra le dichiarazioni della premier e le sue azioni.

Provenzano ha anche fatto riferimento all’atteggiamento della premier durante la manifestazione di Atreju, criticando il suo linguaggio e la scelta di citare figure diverse come Aldo Moro e il generale Vannacci. “Dovrebbe essere la Presidente del Consiglio di tutti, anche di quelli che insulta. Ma purtroppo è sempre più un problema per l’Italia”, ha concluso.

La replica di Meloni: “Non mi imbuco alle cene, difendo l’Italia”

Non si è fatta attendere la risposta di Giorgia Meloni, che ha ribattuto con fermezza alle critiche. “Io non sono abituata a imbucarmi alle cene, non so se voi eravate abituati così. Nel qual caso avete la mia solidarietà”, ha dichiarato la premier, facendo riferimento alle accuse di Provenzano.

Meloni ha sottolineato l’importanza della presenza nei momenti chiave per tutelare gli interessi del Paese. “Penso invece che nei momenti importanti sia fondamentale esserci per cercare di difendere gli interessi della nazione”, ha aggiunto, confermando il suo impegno in campo europeo nonostante le contestazioni.

Il dibattito si è inserito in un contesto politico già teso, con l’avvicinarsi del Consiglio europeo e l’attenzione su temi come la politica estera e il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale. Le dichiarazioni di entrambi hanno catalizzato l’attenzione dei media e acceso il confronto tra maggioranza e opposizione.