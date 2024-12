Tragico incidente tra Bitonto e Modugno, salgano a due i morti, sono due i feriti gravi

Un incidente stradale sulla provinciale 231, nel Barese, ha provocato due vittime e due feriti. La dinamica è al vaglio delle autorità competenti.

Lo scontro fatale

Intorno alle 19 del 17 dicembre, un grave incidente si è verificato sulla strada provinciale 231, nel tratto compreso tra Bitonto e Modugno, in provincia di Bari. Il bilancio è drammatico: due uomini, un 38enne e un 66enne, hanno perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite.

Le due vittime si trovavano in veicoli diversi al momento dello scontro. Per il 38enne è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarlo dalle lamiere. Le condizioni del 66enne, invece, sono apparse immediatamente gravissime, portandolo al decesso poco dopo l’impatto.

Indagini in corso

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bitonto, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. I vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 hanno fornito supporto nelle operazioni di soccorso.

A causa del grave incidente, si sono formate lunghe code di veicoli lungo la provinciale. La polizia metropolitana è stata impegnata nella gestione del traffico per consentire la ripresa della circolazione il prima possibile.