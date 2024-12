Bambina nel passeggino travolta da un Suv: autista fugge, poi identificato grazie alle telecamere, chi è

Una bimba di 3 anni, spinta in passeggino dalla madre, è stata investita da un Suv sulle strisce pedonali a Milano. L’autista è stato arrestato.

L’incidente a piazza Durante

Grave episodio nella mattinata di martedì 17 dicembre a Milano, nel quartiere Casoretto, presso piazza Durante. Una bambina di soli 3 anni, trasportata su un passeggino dalla madre, è stata investita da un Suv mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il conducente del veicolo, un uomo di 63 anni, è fuggito senza prestare soccorso, lasciando la piccola ferita sul luogo dell’impatto.

La bambina ha riportato traumi e contusioni al viso, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata all’ospedale per accertamenti e cure. La madre, di origine bangladese, è rimasta illesa. La dinamica dell’incidente ha suscitato grande indignazione nella comunità, soprattutto per il comportamento del conducente, che non si è fermato a verificare le condizioni della vittima.

L’arresto dell’autista

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini immediatamente dopo l’incidente, utilizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Grazie ai filmati, il Suv è stato identificato nel pomeriggio e il conducente è stato rintracciato in via Melchiorre Gioia. L’uomo, un 63enne italiano, è stato fermato dalla Polizia locale e portato in caserma.

L’individuo dovrà rispondere dell’accusa di omissione di soccorso, un reato particolarmente grave in casi come questo, in cui viene messa a rischio la vita di un minore. La rapidità con cui è stato individuato dimostra l’efficacia della rete di videosorveglianza urbana di Milano, che ha consentito agli investigatori di ricostruire in breve tempo i movimenti dell’auto dopo l’incidente.

Nonostante lo shock e le ferite riportate, la bimba è ora sotto controllo medico e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Resta alto, tuttavia, lo sconcerto per la condotta dell’autista, che ha aggravato ulteriormente la situazione con la sua fuga.