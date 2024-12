Giorgia Meloni al Senato risponde a tono a Saviano: “A Caivano siamo stati noi a liberare le case occupate da 36 camorristi”

La premier Giorgia Meloni difende l’operato del governo a Caivano, rispondendo con fermezza alle critiche delle opposizioni durante la replica al Senato.

L’intervento sul caso Caivano

Durante la sua replica al Senato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato l’impegno del suo governo nella lotta alla criminalità organizzata, con particolare riferimento a Caivano, comune del Napoletano segnato da problemi di infiltrazioni camorristiche.

“A Caivano siamo stati noi a buttare fuori 36 camorristi dalle case occupate della povera gente,” ha dichiarato Meloni, riferendosi all’operazione che ha permesso di restituire alla comunità abitazioni sottratte illegalmente dalla criminalità.

La replica alle critiche

Le parole della premier sono arrivate in risposta al disappunto manifestato da alcuni esponenti delle opposizioni in Aula. Meloni ha ribattuto alzando la voce e replicando in modo diretto alle critiche di Saviano: “Quando uno non l’ha fatto prima di noi, anche no. Perché (i camorristi, ndr) stavano lì da qualche anno e nessuno se n’è accorto.”