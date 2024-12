Teo Mammucari si ferma! niente teatro e televisione: “Non sto bene, travolto da insulti”

Il comico e conduttore Teo Mammucari ha deciso di interrompere il suo tour teatrale e prendersi una pausa dalla televisione per motivi personali e di salute.

L’annuncio e il ritiro

Con un messaggio diretto ai suoi fan, Teo Mammucari ha annunciato la sospensione del tour teatrale e il suo temporaneo allontanamento dalla televisione. “Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima,” ha dichiarato Mammucari.

La decisione arriva in un periodo particolarmente delicato per l’artista, che nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé per alcune vicende personali e professionali, culminate con l’interruzione brusca della sua ospitata al programma Belve, condotto da Francesca Fagnani.

L’episodio a Belve e le sue conseguenze

L’ospitata di Mammucari a Belve ha suscitato grande clamore mediatico. Durante l’intervista, il comico ha lasciato lo studio in maniera inaspettata, rivolgendosi in modo brusco alla conduttrice prima di andarsene. In seguito, Mammucari ha confidato di essere stato “travolto da insulti e minacce” a causa dell’episodio.

“Quando uno prende il Lexotan per dormire non sta bene. Ho parlato con alcuni amici e mi hanno detto che passa tutto in fretta, ma io sto pensando di sospendere il teatro e ho detto al mio agente che mi prendo un anno sabbatico dalla tv. Mi dicono: ‘Ma sei matto?’, però io non sto bene, che devo fare. Poi vedremo,” ha spiegato Mammucari in un’intervista a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano.

Le difficoltà personali e familiari

L’artista ha anche rivelato di attraversare un momento particolarmente difficile a livello personale e familiare. “È un periodo di difficoltà familiari, che non posso e non voglio raccontare. E poi volevo proteggere anche la mia fidanzata, che fa un altro lavoro e non vuole entrare in queste dinamiche televisive. Che poi ora è pure ‘ex’, visto che si è giustamente spaventata per tutto quello che è successo e ci siamo lasciati,” ha confidato Mammucari.

Un anno sabbatico per ritrovarsi

La decisione di Mammucari di prendersi una pausa dal lavoro riflette la necessità di ritrovare un equilibrio personale. L’artista si è detto intenzionato a concentrarsi sulla propria salute e a superare le difficoltà che lo hanno travolto negli ultimi tempi, lasciando aperta la possibilità di tornare più forte in futuro.