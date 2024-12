Ferrari premia i suoi dipendenti con un bonus di Natale di 14mila euro a testa grazie al secondo posto nel Mondiale

La Scuderia Ferrari ha deciso di premiate i suoi dipendenti con un bonus natalizio di 14mila euro, grazie al prestigioso piazzamento al secondo posto nel Mondiale Costruttori di Formula 1.

La Ferrari e il piazzamento al secondo posto nel Mondiale

La Scuderia Ferrari ha recentemente annunciato un generoso bonus natalizio destinato ai suoi dipendenti, frutto dell’importante risultato ottenuto nel Campionato Mondiale di Formula 1. Ogni lavoratore dell’azienda riceverà un bonus di 14mila euro, una somma che, seppur non pari alla vittoria assoluta, rappresenta comunque un riconoscimento significativo per l’impegno e i risultati ottenuti nel corso della stagione. Secondo quanto riportato dal sito Autoracer.it, la decisione è strettamente legata al piazzamento di Ferrari al secondo posto nella classifica finale del Mondiale Costruttori.

Sebbene il titolo di campione del mondo continui a sfuggire alla Scuderia, che non vince il titolo dal lontano 2008, il secondo posto è stato comunque un traguardo di grande prestigio. Questo risultato ha garantito un bonus corposo, destinato a tutti i dipendenti che contribuiscono quotidianamente al lavoro della Scuderia di Maranello. La Ferrari, infatti, ha ottenuto il secondo posto nella classifica finale, alle spalle di McLaren, ma ha comunque preceduto la potente Red Bull, una delle squadre dominanti negli ultimi anni.

Leclerc e Sainz: i protagonisti che hanno portato la Ferrari al successo

A fare la differenza, nella stagione appena conclusa, sono stati i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. I due driver della Scuderia sono stati protagonisti di una stagione positiva, con Leclerc che ha vinto ben tre gare, mentre Sainz ha contribuito con due vittorie. Le loro performance in pista hanno avuto un impatto diretto sul risultato finale, portando la Ferrari a raccogliere una serie di punti fondamentali per consolidare il secondo posto nella classifica Costruttori.

Nonostante non siano riusciti a conquistare il titolo, le vittorie ottenute da Leclerc e Sainz hanno avuto un valore enorme, in quanto hanno permesso alla Ferrari di mantenere la posizione di vicecampione del mondo, un risultato che ha generato anche un’importante ripartizione dei premi per i dipendenti. In vista di Natale, il bonus è stato quindi una ricompensa che non solo celebra le prestazioni in pista, ma anche l’impegno di tutti i membri della Scuderia, che hanno lavorato al fianco dei piloti per raggiungere questo ambito risultato