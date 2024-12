Nel barese crolla il solaio: donna travolta dalle macerie e soccorsa in codice rosso

Questa mattina un incidente a Molfetta ha coinvolto una donna, sepolta dalle macerie dopo il crollo di un solaio. L’evento ha provocato l’evacuazione di alcune famiglie.

L’incidente avvenuto a Molfetta

Oggi, poco dopo le 08.00, una tragedia si è verificata in un’abitazione di Molfetta, città in provincia di Bari. Un solaio di un edificio residenziale è crollato improvvisamente, travolgendo una donna che si trovava al piano inferiore. L’incidente ha lasciato la vittima sepolta sotto le macerie, causando attimi di panico tra i residenti del palazzo. Immediatamente, i soccorsi sono intervenuti per estrarre la donna, che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale più vicino, dove sono in corso le operazioni di trattamento.

I vigili del fuoco di Molfetta sono giunti prontamente sul luogo dell’incidente per verificare la situazione e per mettere in sicurezza l’intero stabile. Le operazioni di soccorso hanno richiesto diverse ore, poiché il crollo ha coinvolto una parte significativa dell’edificio. Le autorità locali hanno avviato delle indagini per determinare le cause esatte che hanno portato al crollo, mentre i tecnici specializzati continuano a ispezionare l’edificio.

Evacuazioni e preoccupazioni per la sicurezza

Nel corso dei controlli, sono emerse preoccupazioni riguardo alla sicurezza dell’intero stabile. Secondo fonti locali, sarebbero almeno quattro i nuclei familiari che vivono nell’edificio e che potrebbero dover essere evacuati a causa dei danni strutturali provocati dal crollo. Le forze dell’ordine e i tecnici stanno monitorando la stabilità della struttura, per evitare ulteriori crolli o danni che possano mettere in pericolo la vita dei residenti.

Nonostante il caos iniziale, la situazione è stata sotto controllo grazie al rapido intervento delle squadre di emergenza. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti, ma sembra che il cedimento del solaio sia stato improvviso e senza preavviso, senza lasciare tempo alle persone di mettersi in salvo.

L’indagine continua per comprendere le cause esatte del crollo, con particolare attenzione alla stabilità dell’edificio e alle condizioni che potrebbero averlo reso vulnerabile a un evento simile. Le operazioni di messa in sicurezza proseguono