ChatGPT arriva su WhatsApp: come installare l’intelligenza artificiale gratuita

Da oggi è possibile utilizzare ChatGPT direttamente su WhatsApp grazie all’iniziativa di OpenAI, che ha lanciato una nuova versione del celebre chatbot per la piattaforma di messaggistica. Un passo importante per rendere più accessibile l’intelligenza artificiale a un pubblico ancora più vasto. Ecco come fare per iniziare subito a utilizzare ChatGPT, gratuitamente, su WhatsApp.

L’intelligenza artificiale di OpenAI sbarca su WhatsApp

In un’ottica di espansione, OpenAI ha rilasciato una versione ufficiale di ChatGPT pensata appositamente per essere utilizzata su WhatsApp. Questo lancio segue l’esempio di altre aziende come Microsoft, che aveva già introdotto soluzioni simili con il suo assistente virtuale Copilot. ChatGPT, fino a questo momento, era accessibile principalmente via desktop o tramite app dedicate, ma ora gli utenti di WhatsApp possono interagire con l’intelligenza artificiale direttamente dalla propria applicazione di messaggistica.

Questa novità fa parte di una serie di annunci che OpenAI ha fatto in occasione dei “12 giorni di OpenAI”, una campagna di lancio che ha introdotto nuovi strumenti e funzioni. L’obiettivo di OpenAI è rendere il suo chatbot accessibile a più utenti possibili, anche a coloro che non hanno un account o che non sono interessati a utilizzare le versioni avanzate del sistema. “Sappiamo che ci sono persone che utilizzano già le versioni più avanzate, ma abbiamo deciso di dare la possibilità a chiunque di utilizzare ChatGPT senza necessità di registrarsi”, ha dichiarato un portavoce dell’azienda.

Come scaricare e utilizzare ChatGPT su WhatsApp

Per utilizzare ChatGPT su WhatsApp, è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi. Prima di tutto, bisogna aggiungere il numero ufficiale di ChatGPT ai contatti del proprio telefono. Il numero è il seguente: 1-800-242-8478. Una volta salvato il numero, basterà avviare una conversazione con ChatGPT per iniziare a interagire. Il servizio è gratuito, ma ci sono alcune limitazioni da considerare.

OpenAI ha previsto un limite nel numero di messaggi giornalieri che è possibile inviare. Questo limite può variare in base alla quantità di dati che il sistema dovrà gestire, ma comunque gli utenti avranno la possibilità di comunicare con l’intelligenza artificiale in modo semplice e diretto. Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di effettuare chiamate vocali al numero di ChatGPT su WhatsApp. Ogni mese, gli utenti avranno 15 minuti a disposizione per queste conversazioni.

Con questa novità, OpenAI spera di attrarre un pubblico sempre più ampio, spingendo l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle comunicazioni quotidiane.