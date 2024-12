Elon Musk difende Salvini sul processo Open Arms: “Assurdo che venga processato per aver difeso l’Italia”

Il magnate americano si schiera a favore del leader della Lega con un messaggio su X. Attesa per domani la sentenza del tribunale.

La dichiarazione di Musk

Elon Musk, imprenditore e proprietario della piattaforma X (ex Twitter), ha espresso il proprio sostegno a Matteo Salvini in relazione al processo Open Arms, che vede il leader della Lega imputato per sequestro di persona e abuso d’ufficio.

“È assurdo che Salvini venga processato per aver difeso l’Italia”, ha scritto Musk in un post sulla sua piattaforma, generando un ampio dibattito sui social e nella sfera politica.

Attesa per la sentenza

Il caso Open Arms risale al 2019, quando Salvini, allora ministro dell’Interno, impedì per diversi giorni lo sbarco di migranti a bordo della nave della ONG spagnola Open Arms. Per questa decisione, il leader leghista è stato accusato di aver violato i diritti umani dei migranti, con l’aggravante del sequestro.

La sentenza, prevista per oggi, rappresenta un momento cruciale non solo per Salvini ma anche per il dibattito politico italiano sulla gestione dei flussi migratori.