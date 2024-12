Fedez riappare sui social dopo Sarà Sanremo con un messaggio criptico, poi rimosso

Fedez ha fatto il suo ritorno sui social dopo la partecipazione a Sarà Sanremo con una story che sembra indirizzata a Tony Effe e Selvaggia Lucarelli, ma ha poi deciso di rimuoverla.

La partecipazione a Sarà Sanremo e il ritorno sui social

La partecipazione di Fedez al programma Sarà Sanremo aveva suscitato molta attenzione, non solo per la sua presenza sul palco, ma anche per l’atteggiamento visibilmente confuso e disorientato mostrato durante la sua esibizione. Subito dopo l’evento, erano circolate voci riguardo a un suo possibile malore, ma a chiarire la situazione ci aveva pensato sua madre, Annamaria Berrinzaghi, dichiarando che non c’era stato nulla di grave. Nonostante il clima di preoccupazione tra i fan, il rapper non aveva rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a quanto accaduto durante la serata al Casinò di Sanremo.

Poco dopo, però, Fedez ha deciso di tornare sui social, rompendo il silenzio con una story pubblicata su Instagram. Sebbene non ci fosse un riferimento esplicito alla sua performance di Sanremo o alla situazione legata alla sua salute, il messaggio sembrava essere una frecciata indirizzata a Tony Effe e alla giornalista Selvaggia Lucarelli. Nella story, il rapper ha scritto ironicamente: “L’arte è arte”, seguito da una serie di altre frasi banali, come “Il nuoto è uno sport completo” e “Il libro è meglio del film”. La canzone di sottofondo era un brano della band Fckyourclique, gruppo noto per le sue canzoni dallo stile urban e provocatorio. Il messaggio, sebbene non fosse diretto, ha suscitato l’interpretazione che fosse un commento alla recente polemica tra Tony Effe e alcuni artisti, tra cui Emma Marrone e Mahmood, a seguito di una controversia riguardante la censura di un concerto di Capodanno a Roma.

Il contesto della frecciata e la rimozione del post

Il messaggio pubblicato da Fedez ha subito attirato l’attenzione dei suoi follower, soprattutto per il tono ironico e per il riferimento a temi di attualità, come la libertà artistica e le polemiche intorno alla censura. In particolare, il rapper ha inserito nel suo video una frase che sembrava riferirsi alla sua esperienza a Sarà Sanremo, canticchiando una parte del testo: “Questo è l’anno in cui tutta la scena ci fa il c*lo”. Nonostante l’evidente provocazione, il post è stato rimosso poco dopo la pubblicazione, lasciando i fan e i media a speculare sulle motivazioni dietro questa scelta. In passato, Fedez aveva già espresso il suo apprezzamento per il gruppo Fckyourclique, noto per la sua musica diretta e priva di censure, e la sua story sembrava un chiaro riferimento alla discussione più ampia che coinvolgeva la libertà di espressione artistica.

Anche se il post è stato rapidamente eliminato, l’eco del messaggio e la sua ambiguità hanno alimentato nuove discussioni sui social, mostrando ancora una volta il potere comunicativo di Fedez e la sua capacità di suscitare reazioni tra i suoi follower.