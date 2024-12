Puglia, docente aggredisce alunno di 13 anni: «Ti metto sotto con l’auto»

Un insegnante di una scuola media a Lecce è stato denunciato per aggressione a un ragazzo di 13 anni, preso per la gola e sbattuto contro un armadietto.

Episodio di violenza in una scuola media di Lecce

Grave episodio di violenza in una scuola media di Lecce, dove un docente è stato accusato di aver aggredito due studenti in classe. Secondo quanto denunciato dalla madre di uno dei ragazzi, un alunno di 13 anni con un insegnante di sostegno per difficoltà comportamentali sarebbe stato preso per la gola e spinto violentemente contro un armadietto. L’episodio si sarebbe verificato di fronte agli altri studenti, generando paura e sgomento.

L’insegnante avrebbe perso la calma a causa delle continue chiacchiere e dei disturbi in aula da parte di due compagni. Durante il confronto, il professore non solo avrebbe usato la forza fisica ma anche pronunciato frasi intimidatorie nei confronti dei ragazzi, minacciandoli con espressioni come: «Ti spacco la testa» e «Ti metto sotto con la macchina».

L’episodio è avvenuto presso la scuola Stomeo Zimbalo di Lecce, e il ragazzo aggredito è stato accompagnato in ospedale dai genitori. I medici del pronto soccorso del Vito Fazzi hanno esaminato il giovane per verificare eventuali conseguenze fisiche dell’aggressione.

Denuncia e indagini interne in corso

A seguito dell’accaduto, la madre dello studente ha sporto denuncia contro il docente, aprendo così un’indagine formale. Anche la dirigente scolastica dell’istituto ha avviato un procedimento interno per fare chiarezza sull’accaduto.

La vicenda ha suscitato preoccupazione sia tra i genitori degli alunni che tra gli operatori scolastici, sollevando interrogativi sulla gestione del comportamento degli studenti e sulla formazione del personale docente. Al momento, le autorità competenti stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti per ricostruire con precisione i fatti.