Fiat 500 finisce contro un muro ribaltandosi, muore il 24enne Diego Pezzimenti, amico alla guida senza patente

Un giovane di 24 anni perde la vita in un incidente stradale, indagini in corso sulla dinamica e sull’assenza di patente del conducente.

La dinamica dell’incidente

Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 dicembre, lungo la strada provinciale Velletri-Nettuno, un grave incidente ha portato alla morte di Diego Pezzimenti, 24 anni. Il giovane era passeggero a bordo di una Fiat Cinquecento che, per cause ancora da accertare, è finita contro un muro ribaltandosi. L’incidente è avvenuto al chilometro 5+800 della provinciale, in un tratto di rettilineo vicino all’incrocio con via Passo dei Coresi.

Il conducente senza patente

Alla guida dell’auto si trovava un ventitreenne, amico della vittima, che non possedeva la patente, mai conseguita. Il giovane ora rischia un’accusa di omicidio stradale. A bordo del veicolo viaggiavano anche altri due ragazzi, tutti ricoverati in gravi condizioni presso l’ospedale.

I soccorsi e le indagini

Dopo l’incidente, al Numero Unico delle Emergenze 112 è arrivata una chiamata per segnalare il grave sinistro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Velletri. Per Diego Pezzimenti, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri tre occupanti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

Le autorità stanno indagando per accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. La posizione del conducente, già aggravata dall’assenza della patente, è ora sotto la lente degli inquirenti.