Il mondo del wrestling piange Rey Misterio Sr., leggenda messicana e zio dell’attuale campione WWE

Il mondo del wrestling è in lutto per la scomparsa di Miguel Ángel López Díaz, meglio conosciuto come Rey Misterio Sr., una delle figure più iconiche della lucha libre messicana e internazionale. Deceduto a 66 anni, Rey Misterio Sr. era lo zio di Rey Mysterio Jr., attuale stella della WWE e tre volte campione del mondo.

La carriera di una leggenda

Originario di Tijuana, Messico, Miguel Ángel López Díaz iniziò la sua carriera di wrestler nel 1976 dopo un primo approccio al mondo della boxe. Conosciuto per il suo stile spettacolare e aereo, è diventato una leggenda del wrestling grazie a un mix unico di talento e carisma. Nel corso della sua carriera ha conquistato titoli in Messico e nel circuito internazionale della World Wrestling Association, lasciando un segno indelebile nel mondo della lucha libre.

Rey Misterio Sr. era famoso per la sua maschera, un simbolo della tradizione della lucha libre, e per le sue incredibili performance sul ring, come quella a Starrcade nel 1990 nella World Championship Wrestling. Il suo stile di combattimento ha ispirato generazioni di atleti e fan in tutto il mondo.

L’ultima esibizione e l’eredità

La sua ultima apparizione sul ring risale ad aprile 2023 durante l’evento Global Lucha Libre, dove ha combattuto in coppia con Aero Star e Mr Iguana contro Hereje, Hijo del Pirata Morgan e Nightmare Azteca. Il nipote, Rey Mysterio Jr., ha continuato la tradizione familiare, diventando uno dei più grandi wrestler della sua generazione e uno dei volti più riconosciuti della WWE.

Il messaggio della comunità

La notizia della scomparsa è stata condivisa dall’account ufficiale di Lucha Libre, che ha espresso cordoglio per la perdita della leggenda: “Ci dispiace per la delicata morte di Miguel Ángel López Díaz, noto come Rey Mysterio Sr. Inviamo le nostre più sincere condoglianze ai suoi cari e rivolgiamo le nostre preghiere al cielo perché possa riposare in pace in eterno.”