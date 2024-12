Brutale aggressione sulla metro: uomo dà fuoco a una donna

Una terribile tragedia ha scosso la città di New York quando una donna è stata bruciata viva sulla metropolitana. L’aggressore, arrestato poche ore dopo l’incidente, è accusato di aver lanciato un fiammifero mentre la vittima dormiva.

L’incidente sulla linea F della metropolitana di New York

Alle 7:30 di domenica 22 dicembre, ora locale, un attacco brutale si è consumato a bordo della metropolitana di New York, nella zona di Coney Island, precisamente alla fermata di Stillwell Avenue. La vittima, una donna non ancora identificata, stava dormendo su un treno della linea F quando un uomo, che si trovava seduto di fronte a lei, le ha lanciato un fiammifero acceso. Il gesto ha causato l’immediato innesco di un incendio che ha avvolto la donna, la quale è stata trovata dai poliziotti ancora sul treno, circondata da bottiglie di alcolici.

L’odore di bruciato che proveniva dal vagone ha attirato l’attenzione degli agenti di polizia. Quando sono intervenuti, hanno trovato la donna in stato grave, già avvolta dalle fiamme. Nonostante l’immediato intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio, e delle squadre mediche, la vittima è stata dichiarata morta sul posto.

Le indagini e l’arresto del sospetto

Immediatamente dopo l’attacco, l’uomo responsabile è fuggito dalla scena, ma la polizia ha avviato una ricerca intensiva per identificare l’aggressore. Grazie alle testimonianze di altri passeggeri e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile ricostruire l’aspetto dell’uomo: un giovane di circa 20 anni, alto 1,68 metri, con indosso una felpa con cappuccio grigia, jeans blu e stivali marroni. La polizia ha offerto una ricompensa per chi avesse fornito informazioni utili, e grazie a segnalazioni ricevute da chi era presente nel vagone, il sospetto è stato arrestato poche ore dopo l’incidente.

L’episodio ha suscitato preoccupazione a New York, dove la violenza sulla metropolitana sembra essere in aumento. Solo un mese fa, un altro attacco aveva visto un uomo aprire il fuoco sulla linea della metro, mentre a febbraio un conducente era stato ferito durante un’aggressione. In risposta a questi incidenti, la governatrice Kathy Hochul ha deciso di aumentare il numero di agenti di polizia presenti nelle stazioni e sui treni, intensificando ulteriormente la sorveglianza per le festività natalizie.