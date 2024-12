Juan Carlos Ferrero, coach di Alcaraz, “Sinner? Un animale!”

Jannik Sinner conclude un 2024 straordinario con successi in due Slam, ATP Finals, tre Masters 1000 e Coppa Davis. Alcaraz, unico rivale diretto.

Sinner re incontrastato del tennis mondiale

Il 2024 è stato l’anno della consacrazione per Jannik Sinner, che ha dominato la scena tennistica mondiale. Con appena sei sconfitte in tutta la stagione, l’altoatesino ha conquistato due titoli Slam, le ATP Finals, tre tornei Masters 1000 e la Coppa Davis, diventando il numero uno del mondo incontrastato.

Unico avversario a tenere testa al fenomeno italiano è stato lo spagnolo Carlos Alcaraz, capace di batterlo tre volte nel corso dell’anno.

Alcaraz, una stagione positiva ma discontinua

Nonostante il predominio di Sinner, il 2024 di Alcaraz non è stato da sottovalutare. Il tennista iberico ha vinto due Slam, al Roland Garros e a Wimbledon, il Masters 1000 di Indian Wells, oltre a un argento olimpico. Tuttavia, la sua stagione è stata segnata da una certa discontinuità.

Ferrero: “Sinner è un animale”

Juan Carlos Ferrero, coach di Alcaraz, ha riconosciuto il dominio di Sinner nel tracciare un bilancio dell’anno del suo allievo: “L’anno in cui vinci uno Slam è sempre un grande anno. Vincere un Masters 1000 come Indian Wells o un ATP 500 come Pechino rafforza ancora di più la stagione, ma ovviamente poi c’è l’altro ‘animale’ (Sinner, ndr) che ha vinto tutto quello che ha vinto”.

Ferrero ha poi elogiato la crescita di Alcaraz: “Carlos è molto consapevole delle cose che deve migliorare. Mi piace come si sta avvicinando all’Australia, lo vedo molto concentrato. Sa che deve lavorare sugli alti e bassi durante una partita perché è una cosa mentale e non tennistica. Cerchiamo un giocatore che sia un ’10’ praticamente in tutto”.