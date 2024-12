Puglia, auto sperona ambulanza che finisce fuori strada, muore passeggero, diversi i feriti

Sulla strada provinciale tra San Severo e Torremaggiore, un’auto sperona un’ambulanza: un morto e diversi feriti, indagini in corso.

La tragedia sulla SP30

Un grave incidente stradale ha funestato la vigilia di Natale in provincia di Foggia. Nella serata del 24 dicembre, sulla strada provinciale 30 tra San Severo e Torremaggiore, un’auto ha speronato un’ambulanza, causando la morte di una persona e diversi feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, un’Audi con a bordo due cittadini di etnia bulgara avrebbe perso il controllo, finendo contro un’ambulanza che trasportava una donna soccorsa poco prima a Torremaggiore e diretta all’ospedale Masselli Mascia. L’impatto ha mandato fuori strada il mezzo sanitario e ha provocato il ribaltamento dell’auto nei terreni circostanti.

Un bilancio tragico

Uno dei passeggeri dell’auto è morto sul colpo, mentre l’altro è stato trasportato in ospedale. Feriti anche gli operatori sanitari a bordo dell’ambulanza, che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco del distaccamento di San Severo. La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause e le eventuali responsabilità.