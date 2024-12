Guillermo Mariotto e il futuro a Ballando con le stelle: “Solo Dio sa se tornerò”

Il giudice di Ballando con le stelle riflette sul suo futuro nel programma di Milly Carlucci dopo l’incidente che lo ha costretto a saltare la finale.

Un futuro incerto

Il futuro di Guillermo Mariotto come giudice a Ballando con le stelle appare incerto. Lo stilista e volto storico del programma ha dichiarato all’Adnkronos che, a causa di un recente incidente a Riyadh che lo costringe sulla sedia a rotelle, non sa se sarà presente nella prossima edizione. “Solo Dio sa se ci sarò il prossimo anno,” ha affermato, lasciando spazio a speculazioni sulla sua permanenza nello show.

Mariotto non ha partecipato alla finale della stagione appena conclusa, durante la quale hanno trionfato Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Tuttavia, l’assenza non sembra pesargli: “Nessun rimpianto. Non potevo muovermi a causa dell’incidente, ma oggi sarò comunque presente, in sedia a rotelle, all’apertura della Porta Santa a Roma. Non potevo mancare.”

Commenti sulla finale e sui concorrenti

Mariotto ha espresso un parere chiaro sulla vittoria di Bianca Guaccero: “Troppo facile, non tifavo per lei e non l’avrei fatta vincere. Sapeva già ballare.” Ha poi aggiunto di aver stilato una sua personale classifica già alla decima puntata del programma.

Riguardo le concorrenti Federica Pellegrini e Federica Nargi, rispettivamente seconda e terza classificate, Mariotto ha dichiarato: “Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca? Gli dei, senza eguali e senza rivali. Federica Nargi, invece, è bella come Miss Universo, e ha trasformato il rospo Favilla in un principe azzurro.”

Mariotto ha inoltre elogiato Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, definendo la prima “la bocca della verità” e il secondo “il più atletico dei principi di Ballando.” Infine, ha riservato un commento speciale a Tommaso Marini: “Il concorrente più incredibilmente fluido che sia mai stato in gara, una bellezza ambigua, divo tra i divi.”

Uno sguardo al futuro

Nonostante l’incertezza sulla sua presenza nelle prossime stagioni di Ballando con le stelle, Mariotto non esclude nulla, lasciando aperta la possibilità di un ritorno. Nel frattempo, i fan dello show continuano a speculare su chi potrebbe prendere il suo posto, qualora decidesse di abbandonare la storica poltrona di giudice.