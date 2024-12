Paura al Circo Orfei durante spettacolo: addestratore respinge due leoni con frustate, polemiche sul trattamento degli animali

Durante uno spettacolo a Licola, l’addestratore del Circo Orfei è stato costretto a separare due leoni che si stavano azzuffando, scatenando polemiche sui social.

L’incidente durante lo spettacolo

Tensione e paura al Circo M. Orfei, gestito dalla famiglia Martini, durante uno spettacolo a Licola, frazione di Giugliano in provincia di Napoli. La sera del 23 dicembre, due leoni maschi hanno iniziato ad azzuffarsi per una femmina, costringendo l’addestratore a intervenire con metodi che hanno suscitato scalpore tra il pubblico.

Il video, diventato rapidamente virale, mostra l’uomo che scaglia una pedana contro uno dei leoni e poi utilizza una frusta per separarli. Gli animali, agitati, corrono nella gabbia colpendo anche le sbarre, che oscillano sotto la loro forza. Sebbene non ci siano stati feriti e la situazione sia tornata sotto controllo in pochi minuti, il comportamento dell’addestratore ha scatenato un’ondata di polemiche, con numerosi commenti negativi sui social media.

La reazione del pubblico e delle autorità

L’incidente ha scosso non solo gli spettatori presenti, ma anche l’opinione pubblica locale. Isabella Riccardo, assessore al Benessere degli animali del comune di Giugliano, ha condannato l’episodio: “È con profondo sconforto che apprendo di quanto accaduto. Dobbiamo interrogarci se questa condotta fosse realmente necessaria per evitare danni maggiori o se il tutto potesse essere gestito diversamente.” L’assessore ha inoltre ribadito l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica contro lo sfruttamento degli animali nei circhi, definendoli “prigionieri costretti a vivere in condizioni snaturate”.

L’assessore ha promesso di attenzionare la vicenda alle autorità competenti e di proseguire la lotta per la tutela degli animali a fini di spettacolarizzazione.

La replica del circo

Il Circo Orfei ha risposto alle accuse con un video in cui l’addestratore ha spiegato l’accaduto. “I due maschi erano in calore e si sono azzuffati per gelosia verso una femmina. Ho dovuto fare il possibile per evitare che si facessero male, proteggendo la loro salute,” ha dichiarato. L’uomo ha inoltre sottolineato che gli animali sono in ottima salute, come confermato dal veterinario che li ha visitati subito dopo l’incidente.

“Queste sono situazioni che possono verificarsi anche in natura,” ha aggiunto l’addestratore, mostrando i leoni in un momento di pausa per rassicurare il pubblico sul loro stato di benessere.

Il dibattito sugli animali nei circhi

L’episodio riaccende il dibattito sull’utilizzo degli animali nei circhi, spesso al centro di polemiche per le condizioni di vita e i metodi di addestramento. La questione divide opinione pubblica e istituzioni, con una crescente richiesta di abolire spettacoli che coinvolgano animali e di promuovere forme di intrattenimento più etiche.