Puglia, incidente nella sera di Natale sulla Sp231, frontale tra due auto, una prende fuoco, due vittime e quattro feriti

Grave incidente sulla provinciale tra Andria e Canosa, coinvolte sette auto. Due vittime e quattro feriti, di cui uno in condizioni critiche.

Scontro frontale e sette auto coinvolte

Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 20, sulla provinciale che collega Andria a Canosa, nel nord Barese. L’impatto, avvenuto nei pressi dell’uscita di Monte Faraone, ha visto coinvolti sette veicoli. Tra due di questi, lo scontro è stato frontale. Una delle vetture si è incendiata, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

Bilancio: due vittime e quattro feriti

Le conseguenze dell’incidente sono drammatiche: due persone, di età compresa tra i 50 e i 55 anni, hanno perso la vita. Tra i quattro feriti, uno è in condizioni gravi ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Andria, dove si trova in prognosi riservata.

Interventi e indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della questura di Andria, che stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dello scontro. Per gestire la viabilità, sono stati coinvolti i carabinieri, mentre cinque mezzi sanitari, tra ambulanze e automediche, hanno prestato i primi soccorsi. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso e rilievo sono durate diverse ore, causando notevoli disagi al traffico.