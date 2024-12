Annamaria muore a 36 anni per un incidente stradale mentre tornava a casa per festeggiare le festività natalizie

Annamaria Di Spirito, 36 anni, perde la vita in un incidente d’auto la Vigilia di Natale mentre tornava a casa per trascorrere le feste in famiglia.

L’incidente mortale

Una tragica fatalità si è consumata nella serata del 24 dicembre, Vigilia di Natale, quando Annamaria Di Spirito, 36 anni, è rimasta vittima di un incidente stradale. Originaria di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, la donna stava guidando la sua Fiat Tipo lungo una strada di Cerri Aprano, frazione del comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, al confine tra Lazio e Campania.

Secondo le prime ricostruzioni, Annamaria avrebbe perso il controllo del veicolo, che è finito fuori strada andando a schiantarsi contro una recinzione. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118, le gravi ferite riportate non hanno lasciato scampo alla giovane donna.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente, mentre la comunità locale è rimasta sconvolta dalla notizia.

Una comunità in lutto

Annamaria Di Spirito, figlia di un ex carabiniere, era molto conosciuta nella frazione di Maiano, a Sessa Aurunca, dove risiedeva con la sua famiglia. Il suo tragico destino ha lasciato amici e parenti nello sconforto.

I funerali della giovane si terranno oggi, giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, presso la chiesa parrocchiale di Maiano alle ore 11. La comunità si stringerà attorno ai familiari per dare l’ultimo saluto ad Annamaria, ricordata come una persona solare e benvoluta da tutti.

Un richiamo alla sicurezza stradale

L’incidente di Cerri Aprano riaccende i riflettori sull’importanza della sicurezza stradale, specialmente durante le festività, quando il traffico aumenta e le condizioni climatiche possono rappresentare un ulteriore rischio. Questa tragedia è un monito per tutti, affinché si presti sempre la massima attenzione alla guida, per proteggere sé stessi e gli altri.