Meraviglioso Natale! Scopre la sua famiglia biologica a 75 anni e riabbraccia i suoi cinque fratelli

Dopo una vita da figlio unico, Dixon Handshaw scopre di avere cinque fratelli biologici e una grande famiglia. L’incontro segna un Natale indimenticabile.

La scoperta dopo 75 anni

Quella che doveva essere una semplice ricerca sulle proprie origini si è trasformata in un evento straordinario per Dixon Handshaw, un uomo di 75 anni che, adottato da neonato, ha scoperto di avere una sorella e quattro fratelli biologici.

La svolta è arrivata lo scorso agosto, quando Handshaw ha richiesto il suo certificato pre-adozione. Tra i documenti spuntava il nome del padre biologico: Robert “Bud” Romig. Incuriosito, Handshaw ha avviato una ricerca online, scoprendo un necrologio che confermava una sorprendente somiglianza fisica e rivelava l’esistenza di una famiglia numerosa.

Il padre biologico, un ex studente di fisica della Cornell University, aveva avuto cinque figli e adottato altri tre. La madre biologica, invece, non aveva avuto altri figli. Le circostanze dell’adozione restano poco chiare, ma la scoperta ha spinto Handshaw a contattare Gary Romig, uno dei figli adottivi del padre, confidando in un’empatia comune.

Il primo contatto e la riunione di famiglia

La telefonata a Gary è stata il primo passo verso il ricongiungimento. “Stavo pranzando in macchina quando ho ricevuto la chiamata,” ha raccontato Gary Romig. “Di solito non rispondo a numeri sconosciuti, ma per qualche motivo l’ho fatto. Dixon mi ha detto: ‘Sono tuo fratello.’ Non riuscivo a crederci.”

Dopo aver confrontato alcune foto, la somiglianza con il padre biologico ha eliminato ogni dubbio. Il 20 dicembre, Handshaw ha preso un volo per incontrare la sua nuova famiglia e il giorno successivo ha partecipato a una riunione familiare con ben 55 parenti. “È stato straordinario. L’energia e l’affetto che abbiamo provato erano indescrivibili,” ha dichiarato Wendy Gell, sorellastra di Handshaw. “Lo consideriamo uno di noi, senza esitazioni.”

Un nuovo capitolo di vita

Nonostante abbia scelto di non trascorrere il Natale con i nuovi fratelli, Handshaw guarda con entusiasmo al futuro. La famiglia ha già pianificato un campeggio estivo e creato un gruppo di messaggistica per rimanere in contatto.

“Non ho figli miei, ma questa scoperta ha un valore inestimabile,” ha affermato Handshaw. “Pensavo che trovare uno o due fratelli sarebbe stato incredibile. Ne ho trovati cinque! Non potrei essere più felice.”

La storia di Handshaw, che ha avuto genitori adottivi straordinari ma ha sempre desiderato avere una famiglia più grande, è una testimonianza del potere delle connessioni umane e dell’importanza di non smettere mai di cercare le proprie radici.