Gara di motocross, 20enne perde la vita schiantandosi con la sua moto contro un palo

Un giovane di 20 anni è morto in seguito a un incidente all’interno di una cava a Lograto, in provincia di Brescia. La dinamica è al vaglio delle autorità.

L’incidente e i soccorsi

Nel pomeriggio di giovedì 26 dicembre, un ragazzo di 20 anni ha perso la vita mentre praticava motocross all’interno di una cava a Lograto, provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 e, secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo della moto, schiantandosi violentemente contro un palo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Brescia, ma purtroppo il ragazzo era già deceduto. L’impatto, estremamente violento, ha spezzato la moto in due, causando traumi fatali al giovane.

Una tragedia tra amici

Il 20enne, residente a Travagliato, si trovava nella cava insieme ad alcuni amici per praticare motocross. È stato uno di loro, il proprietario della cava, a chiamare i soccorsi dopo l’incidente. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la moto e il casco del giovane per chiarire le cause esatte della tragedia.

Il cordoglio del sindaco

La comunità locale è sconvolta dalla perdita. Il sindaco di Lograto, Gianandrea Telò, ha espresso vicinanza alla famiglia del giovane: “Ho voluto dimostrare la mia vicinanza alla famiglia. Quello che è successo è una tragedia infinita.“