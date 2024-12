bambino di 10 anni travolto e ucciso da un’auto al passaggio a livello

Un incidente mortale ha scosso la comunità di Nola: un bambino di 10 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto vicino a un passaggio a livello.

L’incidente e la dinamica

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, a Nola, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, una vettura ha oltrepassato le barriere del passaggio a livello della Circumvesuviana in via Roma poco prima che si abbassassero.

Dall’altro lato della strada, il bambino, che stava attraversando, non si è accorto della vettura in arrivo. L’impatto è stato devastante: il piccolo è stato travolto e ha riportato ferite gravissime. Alla guida dell’auto c’era una donna che, in preda alla disperazione, ha caricato il bambino nella sua vettura per tentare di portarlo in ospedale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La sicurezza dei passaggi a livello

Sulla tragedia è intervenuto Umberto De Gregorio, presidente dell’Ente Autonomo Volturno (EAV), sottolineando la necessità di migliorare la sicurezza nei pressi dei passaggi a livello: “Le immagini delle telecamere sono all’esame delle autorità. Una tragedia, non ci sono parole. Sono tantissimi in Italia gli incidenti mortali sui passaggi a livello.“

De Gregorio ha evidenziato l’importanza di eliminare questi punti critici: “RFI punta all’eliminazione totale dei passaggi a livello sulla propria rete. Anche EAV nel suo piccolo li elimina tutti appena possibile. Non è una scelta, ma un obbligo per le norme sulla sicurezza ferroviaria.“