Cena natalizia, muoiono tre donne dopo aver mangiato un dolce tradizionale fatto in casa

Una cena natalizia si trasforma in tragedia a Torres, nel Brasile meridionale. Tre donne perdono la vita dopo aver consumato un dolce natalizio preparato in casa.

La dinamica della tragedia

Il 23 dicembre, durante una cena in famiglia a Torres, nel Brasile meridionale, tre donne sono decedute dopo aver mangiato un Bolo de Natal, un tradizionale dolce natalizio brasiliano. Le vittime sono Tatiana Denize Silva dos Anjos (43 anni), Maida Berenice Flores da Silva (58 anni) e sua sorella Neuza Denize Silva dos Anjo (65 anni).

La torta era stata preparata da Maida e dalla sorella Zeli Terezinha Silva dos Anjos (61 anni), padrona di casa, anche lei ricoverata in ospedale dopo aver accusato un malore. Altri tre membri della famiglia, tra cui un bambino di 10 anni, hanno manifestato sintomi di intossicazione, ma le loro condizioni sono stabili.

Indagini e sospetti

Le vittime, ricoverate all’ospedale Nossa Senhora dos Navegantes, sono decedute per arresto cardiaco. La polizia, guidata dall’agente Marcos Vinicius Veloso, sta conducendo un’indagine approfondita. È stato accertato che nella casa erano presenti diversi alimenti scaduti, inclusa della maionese scaduta da oltre un anno.

Gli investigatori hanno prelevato campioni del cibo consumato durante la cena per analizzarli e verificare eventuali contaminazioni. Inoltre, è stato richiesto di riesumare il corpo del defunto marito di Zeli, morto a settembre per un’intossicazione alimentare, per verificare eventuali collegamenti.