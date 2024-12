Firenze, donna scivola in casa mentre cucina sui fornelli accesi e muore carbonizzata, viveva da sola in casa

Milena Masini, 97 anni, è morta in un tragico incidente domestico a Firenze il giorno di Santo Stefano. L’anziana viveva da sola nella zona dell’Isolotto.

La dinamica dell’incidente

Un tragico incidente domestico è costato la vita a Milena Masini, 97 anni, nella sua abitazione in via Santa Maria a Cintoia, a Firenze. Stando alle prime ricostruzioni, l’anziana stava cucinando quando, probabilmente, è inciampata oppure si è avvicinata troppo ai fornelli accesi, causando un incendio.

Le urla di aiuto hanno allertato i vicini, che hanno prontamente chiamato i soccorsi. Tuttavia, all’arrivo dei vigili del fuoco, del 118 e dei carabinieri della Compagnia di Oltrarno, per Milena non c’era più nulla da fare.

Una vita straordinaria spezzata

Milena Masini non era una persona comune: da giovane è stata una delle prime rocciatrici e arrampicatrici italiane, pioniera in un campo che all’epoca era poco accessibile alle donne. Nonostante i suoi 97 anni, viveva sola ma non era isolata.

Dimessa dall’ospedale il giorno prima, si trovava ancora in fase di recupero. Secondo quanto riportato, godeva del supporto della comunità locale e di un nipote che la visitava regolarmente. Gino, storico volontario del circolo di San Bartolo a Cintoia, ha espresso rammarico per non essere stato avvisato in tempo:

“Avevo le chiavi di casa della signora, forse avremmo potuto intervenire prima. È una perdita dolorosa per tutto il rione.”

Indagini in corso

La salma di Milena è stata trasferita all’istituto di medicina legale per l’autopsia, mentre l’abitazione è stata restituita ai familiari. Le autorità stanno indagando per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente e comprendere cosa abbia causato l’incendio.