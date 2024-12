Chiara Ferragni e Codacons: accordo trovato sul caso Pandoro, influencer donerà 200 mila euro per le donne vittime di violenza

L’influencer Chiara Ferragni ha raggiunto un accordo con il Codacons per risarcire i consumatori coinvolti nel caso del Pandoro “Pink Christmas” e donare 200.000 euro a iniziative a favore delle donne vittime di violenza.

L’accordo tra Ferragni e Codacons

Dopo una lunga disputa legale iniziata con la promozione del Pandoro “Pink Christmas” nel 2022, Chiara Ferragni e il Codacons hanno trovato un’intesa che risolve le contestazioni reciproche. Secondo l’accordo, Ferragni risarcirà i consumatori che avevano acquistato il prodotto e donerà 200.000 euro in beneficenza per supportare donne vittime di violenza.

Il comunicato ufficiale precisa che l’intesa mira a favorire un clima di collaborazione futura tra le parti, affrontando temi di interesse sociale.

Risarcimenti e donazione

L’accordo prevede:

Risarcimenti ai consumatori : I consumatori rappresentati dal Codacons e dall’ Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi riceveranno un indennizzo di 150 euro ciascuno , a fronte di una richiesta iniziale di 5,69 euro per la differenza di prezzo tra il pandoro griffato Ferragni e quello normale.

: I consumatori rappresentati dal Codacons e dall’ riceveranno un indennizzo di , a fronte di una richiesta iniziale di 5,69 euro per la differenza di prezzo tra il pandoro griffato Ferragni e quello normale. Rimborso delle spese legali : Ferragni coprirà le spese sostenute dalle associazioni nei procedimenti giudiziari.

: Ferragni coprirà le spese sostenute dalle associazioni nei procedimenti giudiziari. Donazione benefica: Una somma di 200.000 euro sarà devoluta a iniziative a sostegno delle vittime di violenza di genere, attraverso un ente scelto congiuntamente da Ferragni e il Codacons.

Le parole di Carlo Rienzi

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha definito l’accordo un successo:

“Un risultato che va oltre ogni aspettativa, perché consente ai consumatori di ottenere giustizia senza dover affrontare lunghe e costose trafile giudiziarie. Inoltre, questa intesa garantisce un risarcimento significativo e un contributo concreto a un tema sociale importante come la lotta alla violenza di genere.”

Rienzi ha sottolineato che l’accordo non cancella le irregolarità segnalate dall’Antitrust, ma riconosce i danni subiti dai consumatori.

Collaborazione futura e progetto “Oltre il Silenzio”

L’accordo potrebbe segnare l’inizio di una collaborazione tra Ferragni e il Codacons. L’associazione sta lavorando al progetto “Oltre il Silenzio”, che mira a offrire supporto alle vittime di violenza. Ferragni parteciperà a un evento nazionale legato all’iniziativa, rafforzando il suo impegno su questo tema.

La posizione legale di Ferragni

L’accordo potrebbe avere ripercussioni positive anche sul fronte penale: la Procura di Milano valuterà nei prossimi giorni se richiedere il rinvio a giudizio per l’accusa di truffa aggravata. Il ritiro della querela da parte del Codacons potrebbe influenzare l’esito delle indagini.

Questo accordo rappresenta un passo importante per chiudere una controversia legale complessa, trasformandola in un’opportunità per affrontare temi sociali di grande rilevanza.