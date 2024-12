Roma, muore in un incidente sulla Tiburtina il dj Luca Ferdinandi, noto come Xorx, aveva 32 anni

Luca Ferdinandi, conosciuto nel mondo della musica techno come Dj Xorx, è morto in un incidente stradale sulla via Tiburtina. Aveva 32 anni.

Lo schianto fatale sulla Tiburtina

Nella mattina di ieri, intorno alle 8, si è consumata una tragedia lungo la via Tiburtina, nei pressi del Grande Raccordo Anulare, davanti alla sede del Municipio. Luca Ferdinandi, 32 anni, noto come Dj Xorx, è morto sul colpo in uno scontro fra la sua moto, una Sym Symphony, e una Smart guidata da un ventiquattrenne.

Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata l’auto a tamponare la moto, ma l’esatta dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. L’urto, violentissimo, ha disintegrato il mezzo e sbalzato il motociclista, che ha impattato contro il parabrezza dell’auto.

I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto, ma per il giovane dj non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’automobile è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito, inclusi i test alcolemici e tossicologici. Gli agenti del IV Gruppo Tiburtino stanno conducendo le indagini, verificando anche i tabulati telefonici per escludere distrazioni alla guida.

Chi era Luca Ferdinandi, Dj Xorx

Luca Ferdinandi, noto come Xorx, era un dj di musica techno conosciuto a livello internazionale. Originario di Roma, coltivava la passione per la musica e i viaggi, come testimoniato dai suoi profili social.

La sua carriera lo portava spesso a esibirsi in festival e locali di fama mondiale, da Berlino a Ibiza, conquistando il pubblico con le sue performance. Recentemente aveva iniziato a pubblicare singoli con il proprio nome, affermandosi sempre di più nella scena techno.

Il ricordo sui social

La notizia della sua scomparsa ha scosso amici, colleghi e fan, che hanno affidato ai social messaggi di dolore e commozione.

“Per sempre,” scrive un amico, condividendo una foto insieme.

“Quest’anno i fuochi d’artificio saranno per te. Per i nostri ricordi, per quello che abbiamo vissuto insieme. È stato un onore averti conosciuto,” ha scritto un altro.

La tragedia delle vittime della strada

Con la morte di Luca Ferdinandi, sale a 145 il numero delle vittime della strada nella capitale e provincia nel 2024. Un dato che richiama l’attenzione sull’urgenza di sensibilizzare gli utenti della strada al rispetto delle norme di sicurezza, per prevenire tragedie come questa.

La scomparsa di Dj Xorx lascia un vuoto incolmabile nella comunità musicale e in chi lo conosceva, ma il suo ricordo continuerà a vivere attraverso la sua musica e il legame speciale con chi lo amava.