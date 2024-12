Elezioni Regionali Puglia 2025: si prospetta una sfida Antonio Decaro contro Nicola Porro

La corsa per le Regionali in Puglia del 2025 inizia a prendere forma con l’emergere di un possibile nome di spicco per il Centrodestra: il giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro. Secondo indiscrezioni sempre più concrete, confermate da un endorsement significativo di Adriana Poli Bortone, ex ministra e figura di rilievo nel panorama politico pugliese, Porro potrebbe essere il candidato scelto per sfidare il probabile nome del centrosinistra, Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e attuale europarlamentare del PD.

Un nome di peso per il Centrodestra

Porro, originario di Andria, è una figura nota non solo per il suo lavoro come giornalista e conduttore di Mediaset, ma anche per il suo impegno nel panorama culturale e politico, con eventi di rilievo come “La Ripartenza”, ospitato annualmente al Teatro Petruzzelli di Bari. Tuttavia, Porro non ha ancora confermato né smentito la sua eventuale candidatura, ribadendo in passato di essere soddisfatto del proprio ruolo professionale e di non avere intenzione di entrare direttamente in politica.

Adriana Poli Bortone: “Porro è il nome giusto”

Poli Bortone ha espresso un appoggio senza riserve alla candidatura di Porro, definendolo una figura capace di unire la coalizione di centrodestra, composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. “Lo sosterrei senza riserve”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di un candidato di grande visibilità per contrastare Decaro, che gode di un ampio consenso nella regione.

Le sfide per il Centrodestra in Puglia

Il nome di Porro è emerso in un contesto di crescente pressione per il Centrodestra, che deve affrontare un candidato forte come Decaro, sostenuto da un centrosinistra che punta a consolidare il proprio elettorato regionale. L’esperienza delle ultime elezioni, con la vittoria difficile di Michele Emiliano, spinge la coalizione di destra a cercare un volto noto e autorevole per rafforzare le sue chances.

Scetticismi e sfide personali

Non mancano però i dubbi sull’effettiva disponibilità di Porro. Figure come Vittorio Feltri hanno espresso scetticismo, ritenendo improbabile che il giornalista decida di lasciare la sua vita e il suo lavoro a Milano per trasferirsi in Puglia. Tuttavia, l’attuale contesto politico e la necessità di un candidato capace di polarizzare il consenso potrebbero spingere Porro a considerare questa possibilità.