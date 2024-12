Chef Rubio attacca Cecilia Sala, “Miracolate sioniste e spie non dovrebbero essere compiante, ma condannate” polemica per il post shock

La giornalista italiana Cecilia Sala è detenuta in Iran dal 19 dicembre. Chef Rubio alimenta la polemica con un post che divide l’opinione pubblica.

La provocazione di Chef Rubio

La notizia dell’arresto di Cecilia Sala, giornalista italiana fermata in Iran il 19 dicembre, ha suscitato un’ondata di reazioni, ma anche polemiche accese. Tra queste spicca l’intervento di Chef Rubio, noto per le sue posizioni provocatorie. Su X (ex Twitter), lo chef aveva pubblicato un post che definiva Sala una “miracolata sionista” e invocava condanne anziché solidarietà.

Il post, poi rimosso, è stato condiviso su Instagram da Enrico Mentana, direttore del Tg La7, che ha condannato con forza le parole di Rubio:

“Non è obbligatorio avere a cuore la sorte di una giovane donna italiana arrestata in Iran. Ma denunciarla falsamente, aggravandone la posizione, è inumano e criminale. C’è solo da sperare che anche in Iran sappiano quanto sia miserabile e indegno d’ascolto costui”.

L’arresto di Cecilia Sala

Cecilia Sala, in Iran per realizzare un reportage, è stata fermata dalla polizia di Teheran il 19 dicembre, appena un giorno prima del suo previsto rientro in Italia. La giornalista si trova in isolamento nel carcere di Evin, noto per le dure condizioni detentive.

La Farnesina è al lavoro per risolvere la situazione e ha invitato la stampa alla massima discrezione per agevolare le trattative. L’episodio è stato reso pubblico solo ieri, accendendo l’attenzione mediatica e suscitando un ampio dibattito.

La reazione sui social

Le parole di Chef Rubio hanno scatenato una tempesta di commenti. In molti si sono chiesti se fosse opportuno dare visibilità a un personaggio così divisivo, soprattutto in un momento in cui il silenzio potrebbe favorire una soluzione rapida e positiva.

“Forse non andrebbe nemmeno condiviso ciò che scrive, trattandosi di una persona che ormai ha perso completamente il senno” si legge tra i commenti sotto il post di Mentana.