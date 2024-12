Propone alla fidanzata di sposarlo ma scivola in mare, turista salvato in extremis, era in ipotermia

Un irlandese di 41 anni, in vacanza a Trieste, cade in mare durante la proposta di matrimonio. Salvato dai soccorsi, è in buone condizioni.

La romantica proposta trasformata in incidente

Doveva essere un momento da ricordare per tutta la vita, ma si è trasformato in un episodio rocambolesco. Domenica sera, nei pressi della Marina San Giusto a Trieste, un turista irlandese di 41 anni è scivolato in mare proprio mentre stava chiedendo la mano della sua fidanzata.

L’uomo, in vacanza in Italia, aveva scelto il suggestivo scenario tra i moli e le barche del porto vecchio per la sua proposta. Tuttavia, complice forse qualche bicchiere di troppo, è finito in acqua senza riuscire a risalire sul molo. La fidanzata, anche lei irlandese, ha immediatamente lanciato l’allarme.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e una motovedetta della Capitaneria di porto. Dopo essere stato recuperato dai pompieri da terra, il turista è stato issato sul molo e affidato al personale medico.

Trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara, gli sono state diagnosticate lievi escoriazioni e una leggera ipotermia, causata dall’acqua fredda. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi e l’incidente si è concluso senza ulteriori complicazioni.

Il lieto fine dopo la paura

Nonostante l’inatteso tuffo, il protagonista dell’episodio ha potuto tirare un sospiro di sollievo, così come la sua futura sposa. Resta da chiedersi se, dopo questo insolito episodio, il ricordo della proposta sarà vissuto con più imbarazzo o come un’avventura da raccontare.