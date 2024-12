Fedez, il primo Natale da solo: malinconia per un amore finito, “Vorrei non te ne fossi mai andata”

Il rapper trascorre le festività in solitudine a Saint Barth, condividendo una strofa che racconta il dolore di un amore finito.

La canzone della malinconia

Fedez ha scelto di condividere un momento di riflessione attraverso il suo profilo Instagram direttamente da Saint Barth, dove sta trascorrendo le vacanze invernali. Il rapper ha pubblicato una strofa malinconica tratta dal brano “Hello there” di Lyrical Lemonade, Lil Tracy, Corbin e Black Kray.

“Ogni notte bacerò il tuo ricordo a letto. Vorrei non te ne fossi mai andata”, recitano i versi condivisi, che raccontano il dolore e il rimpianto legati a un amore finito. Una dedica che non è passata inosservata tra i fan, in un momento di particolare vulnerabilità per l’artista.

Natale in solitudine dopo la separazione

Questo è il primo Natale che Fedez trascorre da solo dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, avvenuta a febbraio 2024. La crisi della coppia, che aveva iniziato a manifestarsi già lo scorso dicembre con il cosiddetto “scandalo Pandoro”, è culminata con la decisione del rapper di lasciare la casa coniugale.

La solitudine delle festività natalizie segna un momento delicato per l’artista, che sembra vivere una fase di introspezione, tra il ricordo del passato e un futuro ancora tutto da scrivere.

Chiara Ferragni a Saint Moritz con Giovanni Tronchetti Provera

Nel frattempo, Chiara Ferragni sembra avere voltato pagina. L’ex regina delle influencer italiane sta trascorrendo le vacanze natalizie a Saint Moritz con i figli Leone e Vittoria, e il nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera.

La relazione tra Chiara e Giovanni appare seria, tanto che alcuni familiari della Ferragni si sono uniti al gruppo per le festività. L’influencer sembra ormai avere chiuso definitivamente il capitolo della sua vita con Fedez, iniziando un nuovo percorso accanto al suo attuale partner.