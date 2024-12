Renzi contro la Meloni: “Viola le regole democratiche, governa come un’influencer”

Matteo Renzi attacca duramente Giorgia Meloni: accuse di uso illiberale delle istituzioni, violazione delle regole parlamentari e critica alla leadership della premier.

Accuse di uso illiberale delle istituzioni

In un’intervista a La Stampa, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha lanciato dure critiche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusandola di violare le regole democratiche e di utilizzare le istituzioni a fini personali.

«L’arbitro non può fermare un giocatore perché gli sta antipatico. C’è un uso illiberale delle istituzioni: Lollobrigida ferma un treno perché è in ritardo; un parlamentare spara, perché è Capodanno; la premier fa meno conferenze stampa di Putin; sua sorella esige una norma contro un senatore che l’ha criticata», ha dichiarato Renzi.

Renzi ha anche puntato il dito contro una norma inserita nella legge di bilancio, che considera un attacco personale: «Le sorelle Meloni hanno voluto una norma illiberale contro di me. Per la prima volta in 70 anni di storia repubblicana, il capo del governo esige una legge ad hoc contro un dirigente dell’opposizione. Stupisce il silenzio dei liberali».

“Meloni governa come un’influencer”

Renzi ha criticato lo stile di leadership della premier, paragonandolo a quello di un’influencer. «Vedo un day by day tipico di un’influencer. Va di moda Biden, e si segue Biden. Va di moda Trump, e si segue Trump. Non c’è un’idea di Paese, di Europa, di mondo, ma solo il tentativo di guadagnare consenso usando famiglia, persone e rapporti. Ma anche per le influencer arriva il Pandoro prima o poi. Non necessariamente a Natale», ha affermato ironicamente.

Le critiche alla legge di bilancio

Renzi ha definito la legge di bilancio come un “regalo riciclato”, sottolineando come Meloni abbia evitato il confronto parlamentare: «La presidente del Consiglio è scappata dal dibattito in Parlamento preferendo un vertice in Lapponia, dove è andata per coltivare il suo target di chi crede in Babbo Natale».

Secondo Renzi, Meloni sta tradendo i principi della democrazia parlamentare: «Aveva promesso: ‘non farò quella che prende a schiaffi il Parlamento’. Ma sta violando tutte le regole della democrazia parlamentare. Più del 99% dei provvedimenti sono stati approvati con una sola lettura. Rispetti la Costituzione o cambi le regole, se vuole».

Italia Viva in prima linea

Anche il consigliere regionale del Lazio di Italia Viva, Luciano Nobili, ha ribadito l’opposizione del partito: «La più efficace e dura opposizione al governo, la vera spina nel fianco per Giorgia Meloni, è quella che sta conducendo Matteo Renzi».