Codice della strada, Salvini: “Incidenti e morti in calo del 15% grazie alle nuove regole”

Il ministro Matteo Salvini presenta i primi dati sul nuovo codice della strada: calano incidenti, feriti e decessi nei primi 15 giorni di applicazione.

I numeri del nuovo codice

In una diretta sui suoi canali social, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha illustrato i dati relativi ai primi 15 giorni di applicazione del nuovo codice della strada.

«I morti sono diminuiti del 25%, passando dai 67 registrati tra il 14 e il 18 dicembre 2023 ai 50 dello stesso periodo di quest’anno», ha dichiarato Salvini. Gli incidenti complessivi sono calati del 3%, quelli con feriti dell’8%, quelli con lesioni del 10%, e quelli mortali del 17%.

«Vuol dire che ne vale la pena, significa fare del bene, significa fare buona politica», ha aggiunto il ministro, evidenziando l’efficacia delle nuove norme.

Le novità sul consumo di alcol, droga e utilizzo del telefonino

Salvini ha chiarito che le regole sul consumo di alcol alla guida non sono cambiate: «Il limite massimo era 0,5 e resta 0,5. A quanto corrisponde in bicchieri dipende dal fisico, dall’età e dalla condizione di salute».

Le principali modifiche riguardano l’uso di droghe e telefonini alla guida: «Se ti fai di cocaina e ti fermano è giusto che ti ritirino la patente e ti multino. Questo non vale per chi usa farmaci, come antidolorifici o pastiglie con oppiacei e cannabinoidi, purché guidino rispettando le indicazioni mediche».

Il ministro ha sottolineato l’importanza di comportamenti responsabili: «La cosa più imbecille da fare è bere e drogarsi».

Regole per monopattini e novità sugli autovelox

Tra le norme rivendicate dal ministro figurano quelle sui monopattini: obbligo di targa, casco e assicurazione. «Solo quest’anno sono morti 18 ragazzi, e nel 2023 si sono verificati 3300 incidenti in monopattino», ha spiegato Salvini.

Per quanto riguarda gli autovelox, Salvini ha precisato: «Non possono esserci multe in serie, anche per le Ztl. Si paga solo una delle multe».