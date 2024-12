L’endorsement di Ivanka Trump per Giorgia Meloni, la Premier invitata alla cerimonia di insediamento del padre: “Let’s go”

La premier italiana sarà presente all’inaugurazione del secondo mandato del presidente americano, rafforzando il legame tra Roma e Washington.

L’invito ufficiale di Trump

Ivanka Trump, figlia dell’ex presidente americano Donald Trump, ha annunciato sui social l’invito ufficiale rivolto a Giorgia Meloni per partecipare alla cerimonia di insediamento del nuovo mandato presidenziale: «Il presidente americano Donald Trump ha invitato il primo ministro italiano Giorgia Meloni alla cerimonia d’inaugurazione. Let’s go», ha scritto Ivanka.

L’annuncio arriva in un momento di rinnovata centralità dell’Italia nello scenario internazionale, sottolineando i rapporti sempre più stretti tra il governo italiano e la futura amministrazione Trump.

Un ponte tra Europa e America

Sui social, i sostenitori di Fratelli d’Italia hanno accolto la notizia con entusiasmo: «Il presidente Giorgia Meloni rappresenterà un ponte tra l’Europa e l’America del presidente Donald Trump. La nostra nazione è sempre più centrale nello scenario internazionale».

L’invito rafforza ulteriormente il legame tra Meloni e Trump, già consolidato negli ultimi mesi. A questo si aggiunge il riconoscimento da parte di Politico.eu, che ha definito la premier italiana “la leader più potente d’Europa”.

Reazioni contrastanti

Non manca, però, il malcontento tra i progressisti italiani. L’invito e il rapporto tra Meloni, Trump e figure di spicco come Elon Musk hanno scatenato reazioni di sdegno e critiche. Tra i detrattori, c’è chi interpreta questo rapporto come un segnale di isolamento dell’Italia rispetto ai progressisti europei e americani.

Nonostante le polemiche, la partecipazione di Giorgia Meloni alla cerimonia d’insediamento segna un momento significativo per le relazioni tra Roma e Washington, con l’Italia pronta a svolgere un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche geopolitiche transatlantiche.