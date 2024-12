Addio a Mauro Bettarini, il papà di Stefano Bettarini, il commovente ricordo dei nipoti Niccolò e Giacomo

Lutto per Stefano Bettarini, che su Instagram ha annunciato la scomparsa del padre Mauro. Commoventi i ricordi dei nipoti Niccolò e Giacomo.

L’annuncio sui social

Mauro Bettarini, padre dell’ex calciatore Stefano Bettarini, è morto all’età di 86 anni. A dare la notizia è stato lo stesso Stefano con una storia pubblicata su Instagram. “Il prezzo dell’amore è la perdita. Ciao Babbo”, ha scritto l’ex atleta, accompagnando il messaggio con una foto del padre sorridente.

Anche i figli di Stefano, Niccolò e Giacomo, avuti dalla sua ex moglie Simona Ventura, hanno voluto ricordare il nonno. Su Instagram, i due ragazzi hanno condiviso scatti del passato che li ritraggono insieme a lui, ricordando momenti felici della loro infanzia.

Chi era Mauro Bettarini

Nato nel 1938, Mauro Bettarini aveva un passato legato al calcio. Negli anni ’50 giocò come portiere nelle giovanili della Roma, ma la sua carriera si interruppe a causa di una bocciatura al liceo classico, che spinse i genitori a imporgli uno stop. Trasferitosi in provincia di Siena, intraprese gli studi in Giurisprudenza e tornò a coltivare la passione per il calcio, allenando squadre dilettantistiche come Sinalunga, Chiusi, Colle Val d’Elsa e Staggia Senese.

A 35 anni iniziò a lavorare come assicuratore, professione che ha svolto fino al pensionamento, continuando a dedicarsi al calcio come allenatore.

Un legame speciale con Stefano

Il legame tra Mauro e Stefano Bettarini era profondo, anche grazie alla comune passione per il calcio. Proprio allo Staggia Senese, una delle ultime squadre allenate da Mauro, Stefano mosse i primi passi sul campo da gioco, avviando la sua carriera sportiva.

Mauro Bettarini era sposato con Nice, mamma di Stefano e della sorella Simona, con cui aveva recentemente festeggiato 55 anni di matrimonio.