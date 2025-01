Puglia, perde il controllo dell’auto che si schianta contro un ulivo, muore 28enne

Un giovane di 28 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi in un tragico incidente stradale sulla provinciale 28, nei pressi di Ceglie Messapica.

Lo schianto contro un albero

La tragedia si è consumata lungo la provinciale 28, che collega Francavilla Fontana a Ostuni, in provincia di Brindisi. La vittima, un uomo di 28 anni, era alla guida della propria auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita di strada, finendo violentemente contro un albero.

L’impatto è stato fatale: il giovane è morto sul colpo. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco di Ostuni e delle forze dell’ordine, per lui non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso

Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle possibili cause dello schianto, ma si ipotizza che una distrazione o una perdita di aderenza possano aver giocato un ruolo determinante.

L’incidente segna la prima vittima della strada in Puglia per il nuovo anno, ricordando ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida.