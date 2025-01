Angelo dei Ricchi e Poveri si scusa per la gaffe di fine anno, “Non si sentiva la mia voce”

Il cantante si è scusato pubblicamente per una parolaccia pronunciata in diretta durante lo show di Rai1 “L’anno che verrà”.

L’incidente in diretta

A pochi istanti dall’arrivo del 2025, durante il tradizionale show di Rai1 “L’anno che verrà”, trasmesso da Reggio Calabria e condotto da Marco Liorni, Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri è stato protagonista di un episodio imprevisto. In un momento di concitazione, il cantante ha pronunciato una parolaccia in diretta, catturata dai microfoni a sorpresa. L’episodio, avvenuto mentre il gruppo si esibiva sul palco, ha generato un certo clamore tra il pubblico televisivo.

Le scuse del cantante

Il giorno successivo, Angelo Sotgiu ha voluto chiarire quanto accaduto e porgere le sue scuse. “Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce”, ha dichiarato il cantante.

Le sue parole mostrano il desiderio di chiudere l’incidente con un gesto di responsabilità, sottolineando come l’accaduto sia stato frutto di un momento di difficoltà tecnica e non di intenzionalità.

Un Capodanno movimentato

Lo show, che ogni anno accompagna milioni di italiani nell’arrivo del nuovo anno, ha comunque offerto una serata di spettacolo e musica, nonostante l’imprevisto. L’episodio sottolinea l’imprevedibilità delle dirette televisive, dove ogni dettaglio può diventare un momento da ricordare. Angelo Sotgiu, con il suo gesto, conferma la professionalità che contraddistingue la lunga carriera dei Ricchi e Poveri.