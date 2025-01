Tony Effe celebra il suo Capodanno a Roma: il rapper attacca il Sindaco Gualtieri “Più facile attaccare me che risolvere i problemi”

Escluso dall’evento al Circo Massimo, il rapper ha organizzato uno spettacolo sold out al Palazzetto dello Sport, regalando un Capodanno unico ai suoi fan.

Un palco alternativo e una fascia tricolore

Tony Effe, escluso dal Capodanno al Circo Massimo organizzato dal Comune di Roma, ha scelto di non fermarsi e di portare la sua festa altrove. Il trapper ha organizzato il proprio evento al Palazzetto dello Sport, dove migliaia di fan hanno accolto il 2025 con entusiasmo.

L’ingresso sul palco è stato scenografico: la sigla del Tg1, un video con titoli di giornali e le voci delle polemiche che lo hanno coinvolto. Poi, con la fascia tricolore addosso, Tony ha esclamato: “Su le mani Roma, è arrivato il sindaco”. Un momento iconico che ha dato il via a uno show carico di energia.

“È stato un anno intenso”, ha dichiarato Tony durante il concerto, “Ultimamente non sono stato tanto bene per tutte queste critiche, ma abbiamo le spalle larghe. So che è stato un Capodanno organizzato all’ultimo e per questo ringrazio ognuno di voi”.

Ospiti e hit per una notte memorabile

Sul palco si sono alternati alcuni dei nomi più noti della scena musicale italiana, tra cui Sick Luke, Naska, Lazza, Bello Figo, Capo Plaza e Side Baby. Tony Effe ha eseguito le sue hit più amate, coinvolgendo il pubblico fino al momento clou della serata: il countdown per la mezzanotte, scandito dal rapper con bottiglie di champagne che hanno “innaffiato” la platea.

Lo sfogo di Tony Effe sui social

Le polemiche delle scorse settimane non hanno fermato Tony Effe, che ha affidato ai social un messaggio diretto ai suoi critici. “Grazie Roma, quest’anno è stato molto impegnativo ma anche pieno di soddisfazioni. Il duro lavoro ripaga sempre e il 2024 ne è stato la conferma”, ha scritto nelle sue storie Instagram.

“Sicuramente è più facile attaccare me che risolvere i veri problemi del nostro Paese ed essere stato il capro espiatorio di questi dinosauri mi ha solo dato la forza di continuare a spingere di più. Non ascolterò mai il giudizio di persone che non conoscono né me né la mia musica. Non vi fermate mai e fate sempre il ca**o che vi pare. Ci aspetta un 2025 spietato. Vi voglio bene. Tony”.

Con questa dichiarazione, il rapper di Monti ha chiuso una serata che ha segnato non solo il nuovo anno, ma anche una rivincita personale e professionale.