Sanremo 2025, Kekko dei Modà contro Tony Effe: “Non avrei mai invitato chi parla delle donne in modo così sconsiderato”

La polemica prende forma: Kekko dei Modà critica Tony Effe per i testi considerati volgari e irrispettosi verso le donne, accendendo il dibattito su musica e responsabilità.

Le dichiarazioni di Kekko: un esempio nato in famiglia

Il leader dei Modà, Kekko Silvestre, ha espresso il suo disappunto nei confronti di Tony Effe in un’intervista a Repubblica, criticando duramente i testi del rapper. “Non avrei mai invitato a Sanremo chi parla delle donne in modo sconsiderato,” ha dichiarato, sottolineando come alcune liriche siano inopportune per un contesto come quello del Festival.

Kekko ha raccontato un episodio personale per spiegare la sua posizione: “Viene mia figlia Gioia, 13 anni, e mi parla di certe frasi. Mi ha chiesto: ‘Papà, cosa significa “Se mi guardo allo specchio mi viene duro/Lei ti salta sul ca**o come un canguro”?’ Oggi nelle canzoni sento volgarità e cattiveria. La donna viene trattata come un oggetto, ma va fatta sentire importante, perché lo è.”

La responsabilità dei cantautori

Kekko ha poi condiviso un dialogo avuto con un’amica della figlia, fan di Tony Effe, per mettere in discussione il messaggio veicolato da certi testi: “Le ho chiesto: cosa ti piace? Lui parla delle donne come se fossero cacche di cane sul marciapiede. Vorresti essere considerata così?”

Il leader dei Modà ha precisato che non si tratta di attaccare personalmente il rapper, ma di sottolineare la responsabilità che ogni cantautore ha nei confronti del proprio pubblico. “Non c’entrano le parolacce. Anche Ghali le usa, ma sa comunicare cose meravigliose. Vasco Rossi ti fa tremare il cuore. Invece, troppa musica oggi porta i giovani a pensare che le donne possano essere maltrattate.”

Sanremo 2025: polemiche già accese

La partecipazione di Tony Effe a Sanremo 2025 ha quindi acceso un dibattito ben prima dell’inizio del Festival. L’intervento di Kekko aggiunge un ulteriore tassello a una discussione che mette al centro non solo la musica, ma anche il messaggio culturale trasmesso da artisti e cantautori.