Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello accolgono la seconda figlia: benvenuta Gabriella

Un nuovo fiocco rosa in casa Rossi

La famiglia del campione di MotoGP Valentino Rossi si allarga: questa mattina, 4 gennaio, è nata la piccola Gabriella, seconda figlia del Dottore e della sua compagna, Francesca Sofia Novello. L’annuncio è arrivato con un post congiunto sui social della coppia, che ha condiviso la gioia con i loro follower e amici. Dopo la nascita della primogenita Giulietta a marzo 2022, la famiglia Rossi celebra l’arrivo di un’altra bambina, mantenendo la tradizione dei nomi italiani e continuando il fil rouge della “G”.

L’annuncio e l’affetto di amici e follower

“Benvenuta Gabriella”, hanno scritto Valentino e Francesca su Instagram, ricevendo una pioggia di auguri e messaggi d’affetto. Tra i primi a commentare c’è stato il cantante Lorenzo Jovanotti, che ha espresso il suo entusiasmo: “Benvenuta Gabriella! Il nostro cuore trabocca di amore.” Anche Gianluca Gazzoli, creatore del BSMT Podcast, ha scherzato: “Un’altra G in famiglia.”

Numerosi altri personaggi noti hanno lasciato messaggi di congratulazioni: Cesare Cremonini, la Gialappa’s Band, e persino il pilota di Formula 1 Antonio Giovinazzi. Anche i canali ufficiali della MotoGP e della scuderia VR46 Racing Team hanno celebrato l’arrivo della piccola con messaggi pieni di entusiasmo.

Valentino Rossi e la gioia della paternità

Valentino, che ha spesso parlato della sua nuova vita da padre, aveva descritto la paternità con entusiasmo dopo la nascita di Giulietta: “Essere padre è un bell’impegno, ma anche una gioia immensa. Le nonne sono impazzite per la nipotina, è come se avessero ritrovato una seconda giovinezza. Io e Francesca siamo persone tranquille, e questo si riflette su Giulietta: la notte dorme quasi come me. Fare il genitore è una figata.”

Ora, con l’arrivo di Gabriella, la gioia e l’amore in casa Rossi crescono ancora, regalando alla coppia una nuova avventura da vivere insieme.