Cerca di aiutare la madre rimasta in panne con l’auto ma viene travolta e uccisa davanti alla figlia di 10 anni

Un incidente mortale in via Roma

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto oggi, venerdì 3 gennaio, la comunità di Trevignano, in provincia di Treviso. La vittima è Marika Visentin, una donna di 49 anni, che è morta sul colpo dopo essere stata travolta da un furgone mentre si trovava sul ciglio della strada. L’incidente, avvenuto intorno alle ore 12, ha coinvolto più veicoli, lasciando anche tre feriti, fortunatamente non gravi.

La tragedia si è consumata sotto gli occhi della madre della vittima, di 74 anni, e della figlia di 10 anni. Marika si trovava lì per assistere la madre, la cui auto era rimasta in panne.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto lungo via Roma, dove l’auto della madre della vittima si era fermata per un guasto. Alcuni passanti avevano aiutato la donna a spingere il veicolo sul ciglio della strada, e poco dopo era arrivata anche Marika. In quegli attimi, un Fiat Ducato, guidato da un 30enne, si è scontrato con una Opel Corsa, sembra a causa di una mancata precedenza.

L’impatto ha provocato il testa coda del furgone, che ha travolto Marika, uccidendola sul colpo. La scena è stata descritta come straziante: la donna è morta davanti agli occhi della madre e della figlia.

I feriti e i soccorsi

Oltre alla vittima, tre persone sono rimaste ferite nell’incidente: la donna alla guida della Opel Corsa, di nazionalità straniera, e la madre e la figlia della 49enne, che erano ancora a bordo delle rispettive auto. Fortunatamente, le loro condizioni non risultano gravi.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del Suem 118, ma per Marika non c’è stato nulla da fare. Da Padova era stato inviato un elicottero dell’elisoccorso, poi fatto rientrare. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati dai carabinieri di Montebelluna per ulteriori accertamenti, mentre il conducente del furgone è risultato negativo all’alcol test.