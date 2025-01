Tunnel transatlantici sotto l’Oceano, Londra-New York in soli 54 minuti grazie ai treni super veloci

Viaggi transcontinentali alla velocità del futuro

Attualmente, per volare da Londra a New York servono circa 8 ore, ma con i tunnel transatlantici questa distanza potrebbe essere coperta in soli 54 minuti. Questo ambizioso progetto promette di rivoluzionare i trasporti intercontinentali, consentendo velocità fino a 5.000 mph grazie a treni a levitazione magnetica sospesi in tunnel sotterranei. Tuttavia, i costi stimati per la realizzazione si aggirano intorno ai 20 miliardi di dollari, e non mancano ostacoli tecnici ed economici che potrebbero rallentarne lo sviluppo.

Come funzionano i treni a levitazione magnetica

L’idea di viaggiare in treni a bassa pressione non è nuova. Il primo progetto di un “vactrain” risale agli inizi del XX secolo, sviluppato dall’ingegnere e scienziato Robert Goddard. Nel tempo, diversi prototipi hanno cercato di sfruttare la bassa pressione per ridurre l’attrito dell’aria e aumentare la velocità. Oggi, la tecnologia utilizza capsule pressurizzate che viaggiano su un cuscino d’aria o grazie alla levitazione magnetica, raggiungendo velocità superiori ai 1.000 km/h.

I tunnel a bassa pressione consentono di eliminare quasi del tutto la resistenza dell’aria, rendendo questi treni un’alternativa ecologica e innovativa rispetto agli aerei. Tuttavia, nessun sistema simile è ancora stato testato su larga scala, lasciando aperte molte questioni legate alla fattibilità tecnica e ai costi elevati.

Progetti esistenti e ispirazioni future

Tra gli imprenditori interessati ai trasporti ad alta velocità spicca Elon Musk, che ha rilanciato il concetto di Hyperloop tra il 2012 e il 2013. Il miliardario aveva immaginato un collegamento transatlantico tra la Costa Orientale americana e l’Europa, ma anche questo progetto ha incontrato difficoltà tecniche che ne hanno rallentato lo sviluppo.

Intanto, nel mondo si stanno costruendo tunnel sottomarini per migliorare i collegamenti internazionali. Un esempio significativo è il Fehmarnbelt Fixed Link, destinato a diventare il tunnel sottomarino più lungo al mondo. Lungo 18 chilometri, collegherà Danimarca e Germania, riducendo i tempi di viaggio da 45 minuti in traghetto a soli sette minuti in treno. Il progetto, con un budget di oltre 7 miliardi di euro, sarà completato entro il 2029.

Il futuro del trasporto transatlantico

Sebbene il tunnel tra Londra e New York rappresenti ancora una visione futuristica, l’interesse per i viaggi ad alta velocità continua a crescere. L’ambiente chiuso dei tunnel sottomarini facilita il mantenimento della bassa pressione, rendendo questa tecnologia ideale per il trasporto transoceanico. Con un progresso costante nella ricerca e l’interesse di investitori visionari, i tunnel transatlantici potrebbero presto trasformarsi in realtà, rivoluzionando il modo in cui viaggiamo.