Giorgetti premiato da The Banker: miglior ministro delle Finanze del 2024, riconoscimento prestigioso per l’Italia

Giancarlo Giorgetti riceve il prestigioso riconoscimento come miglior ministro delle Finanze dell’anno, grazie alla sua gestione pragmatica e al piano per il debito pubblico.

The Banker elogia Giorgetti per il suo approccio

Il mensile The Banker, pubblicazione del Financial Times, ha nominato Giancarlo Giorgetti miglior ministro delle Finanze del 2024. Il riconoscimento arriva per “l’essersi guadagnato la stima del pubblico nei tentativi di ridurre il crescente deficit italiano e sostenere gli investimenti pubblici”, con una visione a lungo termine per il contenimento del rapporto debito/PIL.

Nell’articolo si sottolinea come il ruolo di ministro delle Finanze in Italia sia storicamente “ingrato”, con sfide legate alla crescita economica lenta, alla bassa produttività, all’evasione fiscale e all’elevato debito pubblico. Nonostante queste difficoltà, Giorgetti è considerato un’eccezione rispetto alla tradizione italiana di affidare il Ministero a figure tecniche.

Un ministro pragmatico e rispettato

Nominato nel 2022 nel governo guidato da Giorgia Meloni, Giorgetti si distingue come figura pragmatica in un esecutivo spesso criticato per il suo approccio populista. Definito “moderato” e “filoeuropeo”, il ministro è stato elogiato per le sue capacità di networking, frutto di una lunga carriera politica all’interno della Lega.

Il lavoro di Giorgetti ha trovato il plauso anche della Commissione Europea, che ha definito la manovra di bilancio 2025 “in linea con le raccomandazioni e le regole UE”. Il piano di rientro del debito pubblico è stato considerato credibile e sostenibile, un risultato raro nel panorama europeo.

Un riconoscimento per l’Italia

Il premio a Giorgetti rappresenta una vittoria per il governo italiano, in un contesto in cui altri Paesi, come Germania e Paesi Bassi, sono stati criticati dalla Commissione Europea per aver violato le regole di bilancio.

“Grande riconoscimento di The Banker a Giancarlo Giorgetti quale miglior ministro delle Finanze del 2024. Un elogio al lavoro svolto dal nostro ministro e alla serietà del Governo Meloni”, ha dichiarato Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, sottolineando come questo risultato rappresenti uno stimolo per proseguire sulla strada della stabilità economica e della credibilità internazionale.