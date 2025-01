Salvini propone test antidroga per i parlamentari anche domani mattina, “Essere lucidi è un dovere!”

Il vicepremier Matteo Salvini si dichiara favorevole all’introduzione immediata dei test antidroga per i membri del Parlamento, sottolineando l’importanza della lucidità nelle decisioni legislative.

Salvini: “Essere lucidi è doveroso”

Durante una diretta sui suoi canali social, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha risposto alla provocazione di un utente, Gianfrancus, che chiedeva se i test antidroga sarebbero stati estesi anche ai parlamentari. “Li farei domani mattina”, ha dichiarato Salvini, ribadendo che la lucidità è fondamentale non solo alla guida ma anche quando si tratta di approvare leggi in Parlamento.

L’idea di un Parlamento “pulito”

Salvini ha sottolineato l’importanza di garantire un contesto di responsabilità e trasparenza tra i rappresentanti politici, evidenziando come il controllo sull’uso di sostanze stupefacenti sia una misura che potrebbe rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. “È giusto essere lucidi quando si guida, è giusto e doveroso quando si entra in Parlamento e si approva una legge”, ha aggiunto.

Un tema che divide

La proposta, sebbene espressa in tono diretto durante un dialogo informale, potrebbe aprire un dibattito su come garantire integrità e professionalità nei contesti istituzionali. In passato, simili proposte hanno incontrato resistenze, ma il vicepremier sembra deciso a portare avanti l’idea.