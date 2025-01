Ha un malore durnate una vacanza in Egitto, muore a 9 anni Mattia, il padre: “Mio figlio aveva una salute di ferro”

La vacanza in Egitto si è trasformata in tragedia per una famiglia italiana. Il piccolo Mattia Cossettini è morto dopo un improvviso malore. Le autorità indagano sulle cause.

Un malore improvviso durante una gita in barca

Marsa Alam – Un soggiorno che doveva essere un momento di relax e svago si è concluso in modo drammatico per la famiglia di Mattia Cossettini, 9 anni, originaria di Tavagnacco, in Friuli Venezia Giulia. Il bambino ha accusato un malore improvviso durante una gita in barca, nelle acque cristalline della nota località egiziana.

Secondo quanto riferito, Mattia stava giocando serenamente a bordo della barca insieme a suo padre Marco, sua madre Alessandra e il fratellino, quando si è improvvisamente accasciato, svenendo sotto gli occhi increduli della famiglia. Ripresosi poco dopo, ha lamentato un forte mal di testa. Preoccupati, i genitori lo hanno portato immediatamente dal medico del resort dove alloggiavano, ma la situazione ha preso una piega tragica.

Diagnosi errata e accuse sul ritardo nei soccorsi

Il medico del resort ha inizialmente diagnosticato un colpo di calore, prescrivendo una flebo e dei farmaci, rassicurando la famiglia che non c’era nulla di grave. Tuttavia, nella notte le condizioni di Mattia sono peggiorate rapidamente. Trasferito d’urgenza in ospedale, il suo cuore si è fermato alle prime ore del 5 gennaio.

Il padre, in un’intervista al Corriere della Sera, ha espresso dolore e indignazione: «Mattia stava benissimo fino al malore. Non sappiamo cosa sia successo, ma abbiamo perso molto tempo prezioso. Questo ospedale è un ospedale solo di nome». L’ipotesi più accreditata al momento è che si sia trattato di un’emorragia cerebrale non riconosciuta e non adeguatamente trattata.

Indagini delle autorità egiziane

Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta per fare chiarezza sulla vicenda. La famiglia Cossettini, partita il 2 gennaio per una settimana di vacanza, attende ora risposte sulle cause esatte del decesso del piccolo Mattia.

L’evento ha scosso profondamente la comunità di Tavagnacco, dove la notizia si è rapidamente diffusa, lasciando amici e parenti attoniti. «Mio figlio aveva sempre avuto una salute di ferro», ha ribadito il padre