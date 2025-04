Bari piange la 32 enne Fabiana soccorritrice del 118 morta per un incidente in moto, il dolore degli amici “Eri una ragazza d’oro”

Schianto mortale sulla strada tra Turi e Putignano: perde la vita la 32enne Fabiana Chiarappa, soccorritrice del 118 in servizio nella postazione di Turi.

Perde il controllo della moto e muore sul colpo

Un tragico incidente ha spezzato la vita di Fabiana Chiarappa, 32 anni, soccorritrice del 118, nella serata di mercoledì 2 aprile. L’impatto è avvenuto intorno alle 21 lungo la strada provinciale che collega Turi a Putignano, in provincia di Bari. La giovane era in sella alla sua Suzuki Sv 650 quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo in una curva, andando a sbattere violentemente contro un muretto a bordo carreggiata.

Quel giorno Fabiana non era in servizio. Stava presumibilmente rientrando a casa, approfittando del giorno di riposo per un giro in moto. L’impatto è stato fatale e non ha lasciato scampo alla giovane donna.

Inutili i soccorsi, sotto shock i colleghi

A prestare i primi soccorsi sono stati proprio i colleghi della postazione del 118 di Turi, gli stessi con cui lavorava ogni giorno. Lo scenario che si sono trovati davanti è stato drammatico. “Era irriconoscibile”, raccontano, ancora sotto choc per quanto accaduto. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e il personale medico per i rilievi del caso.

Il dolore di amici e colleghi: “Una ragazza d’oro”

La notizia della morte di Fabiana Chiarappa ha lasciato attonite le comunità di Turi e Putignano, così come il mondo del 118 e quello sportivo: Fabiana era anche una giocatrice di rugby, molto conosciuta e apprezzata. “Stiamo davvero molto male – dicono i colleghi – perdiamo una ragazza seria, una collega premurosa e attenta, difficile da trovare di questi tempi”.

Sui social, nelle ore successive, è riemerso un post pubblicato tempo fa da Fabiana, in cui scriveva: “Balliamo sul mondo”, accompagnato da una foto in sella alla sua moto blu. La stessa su cui ha tragicamente perso la vita.