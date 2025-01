Neonato trovato morto a Bari, l’imprenditore funebre: “Pago io il funerale, da quel giorno mi è crollato il mondo addosso”

Un imprenditore di Bari ha deciso di organizzare il funerale del neonato trovato morto in una culla termica. Un gesto di umanità e sensibilità profonda.

Il ritrovamento del neonato nella culla termica

Il drammatico episodio risale allo scorso 2 gennaio, quando Roberto Savarese, 56 anni, titolare di un’agenzia funebre a Bari, ha rinvenuto il corpo senza vita di un neonato in una culla termica accanto alla parrocchia San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco. Savarese, che in quel momento stava mostrando il sistema salvavita a un collaboratore, ha subito lanciato l’allarme, ma i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo.

“Provo una infinita tenerezza quando penso a quel bimbo senza nome, sconosciuto,” ha dichiarato Savarese. “Mi è crollato il mondo addosso nel trovarlo lì, tutto solo. Nonostante i miei oltre trent’anni di esperienza, un caso simile ti segna profondamente.”

Un gesto di umanità: “Voglio dargli una sepoltura dignitosa”

Colpito dalla tragica vicenda, l’imprenditore ha deciso di farsi carico delle spese per il funerale e la sepoltura del neonato. “Ho già acquistato tutto il necessario e sto aspettando che l’autopsia venga completata e che la magistratura rilasci il nullaosta per la salma,” ha spiegato Savarese. “Spero ci sia una chiesa dove poter benedire il feretro, dopodiché procederò con il resto.”

Savarese, che non ha figli, ha raccontato come questo episodio abbia risvegliato in lui un istinto paterno: “Quando ho preso quel piccolo tra le braccia, ho provato una sensazione che non dimenticherò mai. Voglio occuparmi di lui un’ultima volta, come farebbe un padre.”

Attesa per l’autopsia e il nullaosta

Le indagini sulla morte del neonato sono ancora in corso. La culla termica, concepita come strumento salvavita per consentire alle madri in difficoltà di lasciare i neonati in un luogo sicuro, non è bastata a salvare la vita del bambino. Le autorità stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, mentre l’autopsia fornirà ulteriori dettagli sulle cause del decesso.