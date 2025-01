Bianca Balti alle prese con un’altra chemioterapia riesce ad ironizzare: “Si stava meglio in vacanza”

Bianca Balti ha condiviso su Instagram un aggiornamento sul suo percorso contro il cancro alle ovaie: “La prossima chemioterapia sarà l’ultima”.

Bianca Balti, verso la fine del ciclo di chemioterapia

Con un post pubblicato su Instagram, Bianca Balti ha raccontato l’andamento delle cure per il tumore alle ovaie diagnosticato lo scorso settembre. La modella, attualmente a Los Angeles, ha accompagnato la foto con una frase ironica: “Per la serie ‘si stava meglio in vacanza’”. Subito dopo, ha svelato che il prossimo ciclo di chemioterapia sarà l’ultimo, un traguardo importante nel percorso che sta affrontando.

Balti aveva scelto fin dall’inizio di condividere con i follower il suo viaggio attraverso la malattia, offrendo aggiornamenti regolari. Il tumore, scoperto in uno stadio avanzato, aveva portato la modella ad intraprendere immediatamente un intenso percorso di cure. Oggi, con il ciclo di chemioterapia quasi concluso, si avvicina il momento di verificare se la terapia ha avuto successo.

La scoperta della malattia e il percorso terapeutico

La diagnosi era arrivata lo scorso settembre, durante un periodo di vacanza con le figlie. Bianca Balti ha raccontato di aver inizialmente ignorato i segnali, cercando di non rovinare il soggiorno. Una volta accertata la gravità della situazione, ha affrontato la notizia con coraggio, anche se la paura per il futuro delle sue figlie è stata forte. “Mi sono messa a piangere, avevo paura per le mie bambine”, ha confessato in un’intervista.

Già nel 2022 la modella si era sottoposta a una mastectomia preventiva, accompagnata dal congelamento degli ovuli. Questi interventi erano stati motivati dalla consapevolezza del rischio genetico, ma non aveva avuto il coraggio di rimuovere le ovaie: “Non volevo rinunciare alla possibilità di avere un altro figlio”, ha spiegato.

Durante la chemioterapia, Bianca Balti ha mantenuto un atteggiamento positivo e autoironico, raccontando come il cortisone le abbia dato una fame insaziabile e condividendo il suo rapporto con il corpo: “Mi sento sempre fighissima, anche senza capelli”. Ha anche rivelato di aver acquistato una parrucca costosa, salvo poi decidere di non usarla: “La sto mettendo per me o per far sentire meglio gli altri?”.

La modella guarda avanti con ottimismo e non esclude l’idea di allargare la famiglia in futuro, magari attraverso la maternità surrogata. Intanto, continua a sottolineare l’importanza dell’amore dei propri cari: “Anche se le cose non andassero bene, sono felice. Quando hai l’amore, quello è il senso della vita”.