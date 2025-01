Rimpatrio per i fermati di Capodanno a Milano, i due cittadini stranieri imbarcati su un volo speciale

Il Ministero dell’Interno ha disposto il rimpatrio dei due cittadini stranieri fermati la notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano, trattenuti presso il Cpr di via Corelli.

I fatti di Capodanno in piazza Duomo

La notte di San Silvestro, piazza Duomo a Milano è stata teatro di episodi di disordine che hanno portato all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura. L’episodio è iniziato con la diffusione di video sui social in cui si vedono alcuni cittadini stranieri insultare le forze dell’ordine e il Paese. Le tensioni si sono ulteriormente aggravate con le testimonianze di turisti stranieri che avrebbero subito molestie durante i festeggiamenti.

Tra i racconti più rilevanti emerge quello di una studentessa belga, parte di un gruppo di turisti provenienti da Liegi, che ha denunciato molestie tra la folla. Questo ha spinto il procuratore Marcello Viola a iscrivere un fascicolo d’iniziativa, procedendo d’ufficio per il reato di violenza sessuale di gruppo, al momento a carico di ignoti.

L’indagine è stata affidata al dipartimento per la Tutela delle fasce deboli, diretto dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e gestito dal pm Alessia Menegazzo, gli stessi magistrati che hanno seguito i casi di violenza durante il Capodanno 2022.

Il rimpatrio deciso dal Viminale

In seguito agli eventi e alle indagini avviate, il Ministero dell’Interno ha disposto il rimpatrio immediato dei due cittadini stranieri fermati durante la notte di Capodanno. I due, trattenuti presso il Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di via Corelli a Milano, sono stati imbarcati su un volo speciale predisposto per il trasferimento di immigrati irregolari.

La decisione del Viminale si colloca nel contesto di un’azione più ampia volta a contrastare gli episodi di violenza e a garantire la sicurezza nei luoghi pubblici durante eventi ad alta partecipazione, come i festeggiamenti di fine anno.

Parallelamente, le autorità giudiziarie continuano a raccogliere prove e testimonianze per identificare i responsabili delle molestie e delle aggressioni denunciate in piazza Duomo. L’inchiesta potrebbe portare a nuovi sviluppi nei prossimi giorni, con ulteriori accertamenti sui coinvolti.

Un caso che riaccende il dibattito

Gli eventi di Milano hanno sollevato interrogativi sulla gestione della sicurezza pubblica e sul controllo delle situazioni di sovraffollamento durante le festività. Mentre l’inchiesta prosegue, il rimpatrio dei fermati segna un primo intervento concreto da parte delle istituzioni per affrontare le conseguenze degli episodi avvenuti nella notte di San Silvestro.