Crolla improvvisamente il cancello scorrevole di casa che stava riparando, muore schiacciato Giacomo

Un uomo di 71 anni, Giacomo Novembre, ha perso la vita nella sua abitazione a Monte San Vito, in provincia di Ancona, a causa del crollo improvviso del cancello scorrevole che stava riparando.

L’incidente e i primi soccorsi

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di martedì 7 gennaio a Monte San Vito, piccolo comune della provincia di Ancona. Giacomo Novembre, pensionato di 71 anni, stava lavorando sul cancello scorrevole della sua abitazione, che pare avesse un problema al meccanismo di apertura e chiusura. Durante le operazioni di manutenzione, la struttura metallica, pesante centinaia di chili, ha ceduto all’improvviso schiacciandolo.

Secondo le testimonianze raccolte, i vicini, allarmati dal forte rumore del crollo, sono stati i primi ad accorrere sul posto. Hanno trovato l’uomo esanime sotto il cancello e hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Jesi, ma i tentativi di rianimare Novembre si sono rivelati inutili. A causa della gravità delle ferite riportate, il personale medico ha potuto solo constatare il decesso. Anche un elicottero di emergenza era stato mobilitato, ma è rientrato senza aver potuto trasportare il ferito.

Le dinamiche dell’incidente

Gli inquirenti hanno avviato accertamenti per chiarire con precisione le circostanze del drammatico incidente. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il cancello si fosse bloccato e che Giacomo Novembre stesse cercando di sbloccarlo utilizzando alcuni attrezzi trovati vicino al luogo dell’incidente. Durante l’intervento, per cause ancora in fase di verifica, l’intera struttura si è staccata dai binari, travolgendo l’uomo. La rimozione del cancello e la messa in sicurezza dell’area sono state effettuate dai Vigili del Fuoco.

L’episodio ha suscitato profonda commozione nella comunità locale, dove Novembre era conosciuto e stimato. La vicenda mette in evidenza ancora una volta i rischi legati a interventi fai-da-te su strutture pesanti e potenzialmente instabili.

Una tragedia inaccettabile

A Monte San Vito, molti si sono riuniti per esprimere vicinanza alla famiglia della vittima. La moglie di Giacomo Novembre, presente in casa al momento dell’incidente, è stata assistita dai vicini e dai soccorritori. Al momento non risultano altre persone coinvolte nell’accaduto. Le autorità hanno disposto ulteriori accertamenti tecnici sul cancello per valutare eventuali difetti di fabbricazione o usura che potrebbero aver contribuito alla tragedia.